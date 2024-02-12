Поветкин поделился ожиданиями от боя Усик -- Фьюри Александр Поветкин объяснил, как Усик может победить Тайсона Фьюри

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский боксер, олимпийский чемпион и экс-чемпион мира Александр Поветкин в интервью NEWS.ru на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе пройдет 18 мая в Эр-Рияде, он был перенесен на три месяца из-за травмы британца.

Я думаю, Саша может победить за счет своей техники. Он двигается на ногах хорошо, он заметно быстрее Фьюри. Это его главный козырь. А кто выиграет бой — сложно сказать. Болеть буду за Александра, но Фьюри — очень опасный и неудобный боксер. У него есть большое преимущество в размерах, поэтому с ним нужно быть максимально осторожным и двигаться очень быстро, — сказал Поветкин.

Он также признался, что сомневается в том, Фьюри специально получил травму, чтобы лучше подготовиться к бою с Усиком.

Надо быть в команде Фьюри, чтобы знать точно: взял ли он паузу умышленно или случайно получил рассечение. Но мое мнение: Фьюри — не трус, — заявил Поветкин.

5 февраля стало известно, что бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе не состоится в назначенный срок, 17 февраля. Из-за рассечения, полученного Фьюри на тренировке, поединок был перенесен на 18 мая.