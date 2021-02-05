После победы над Оверимом Волкова доставили в больницу

https://static.news.ru/photo/7955e9a6-6922-11eb-a6b9-96000091f725_660.jpg Александр Волков Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российского тяжеловеса, бойца UFC Александра Волкова после победы над Алистаром Оверимом доставили в больницу. Об этом сам спортсмен рассказал на своей официальной странице в социальной сети.

Волков одержал главную в своей карьере победу, избив за полтора раунда легендарного голландца Алистара Оверима, и теперь войдёт в пятёрку лучших тяжеловесов UFC. Он находится в одном шаге от титульного боя.

После победы россиянин поехал в больницу. Он записал видео, в котором объяснил, почему ему понадобилось отправиться в клинику.

Нужно сделать снимок. У меня всё нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. А так я полностью нахожусь в хорошем состоянии, — сказал спортсмен в Instagram.

Волкова после победы поздравил первый номер рейтинга тяжеловесов Франсис Нганну. Он сказал, что теперь россиянин «играет на поле больших парней».

Как ранее передавал NEWS.ru, Тимур Валиев одержал первую победу в UFC, а Кори Сэндхаген поразил Фрэнки Эдгара ярким нокаутом, ударив его коленом в прыжке.