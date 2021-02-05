Уничтожение Разрушителя: как Волков провёл лучший нокаут в карьере

Александр Волков одержал главную в своей карьере победу, легко и играючи избив за полтора раунда легендарного голландца Алистара Оверима, и теперь войдёт в пятёрку лучших тяжеловесов UFC. Он находится в одном шаге от титульного боя. Тимур Валиев одержал первую победу в UFC, а Кори Сэндхаген поразил Фрэнки Эдгара ярким нокаутом, ударив его коленом в прыжке.

Бой в одни ворота

Превосходство россиянина в схватке с 40-летним, но всё ещё опасным оппонентом не вызывало сомнений. Волков легко держал соперника на дистанции и не позволял перевести бой в борьбу, опережал за счёт скорости в разменах ударами, а с набором мышечной массы значительно добавил и в мощи, которая уже к началу второго раунда возымела действие.

Некогда грозный Оверим, прозванный за невероятную силу Разрушителем, был полностью подавлен, деморализован и избит. Он, словно загнанный зверь, пятился к сетке, беспомощно закрывал голову руками и ждал, когда этот кошмар закончится. Очередная двойка, которая пришлась по касательной в височную область истекающего кровью голландца, стала контрольным выстрелом. Ожидавшийся многими фанатами поединок топовых тяжеловесов разочаровал и оказался мисматчем. В том ли дело, что Волков стал так хорош или возрастной Оверим окончательно заржавел, покажет время, но для Александра снова пришло время драться с лучшими.

До титульного боя — один шаг

Перед поединком с Оверимом Волков был на шестой строчке рейтинга, а голландец на пятой. Сейчас они поменяются местами, и ситуация на подступах к вершине дивизиона прояснится. Стипе Миочич проведёт долгожданную защиту в реванше с Франсисом Нганну, а в то же время статус официального претендента разыграют Деррик Льюис и Кёртис Блейдс. Ещё два темнокожих богатыря — Жаирзинью Розенстрёйк и Сириль Ган — сразятся между собой. Но при этом в дело в любой момент на правах легенды может вмешаться новоиспечённый тяж Джон Джонс. Он может как выйти на победителя схватки Миочича и Нганну вне титульной очереди, так и провести один бой с кем-то из претендентов, и Волков при этом отличный вариант. Для Александра шанс войти в историю, сокрушив легенду, стал бы неоценимым подарком, но захочет ли UFC рисковать своей топ-звездой?

Александр Волков и Алистар Оверим Кадр из видео/UFC Russia/youtube.com

В то же время выход на победителя боя Льюис — Блейдс даёт ему шанс реваншировать одно из двух обидных поражений, причём в качестве соперника предпочтительнее был бы Льюис, но вероятнее — Блейдс. В бою с Розенстрёйком или Ганом Драго он уже сам будет на правах старшего товарища тестировать молодого проспекта и претендента на титул. При этом Волков сейчас находится в ожидании соперника и в любом случае будет драться с победителем в претендентском бою, а как скоро он состоится и сколько ещё потом ждать титульника — вопрос открытый. Но для бойца, который в 32 года только вошёл в пиковый для тяжа период, ожидание — не самое страшное.

Колено в бороду

Фрэнки Эдгар спустился в легчайший вес для того, чтобы получить ещё один шанс на титульный бой. Однако физической мощи у него даже в этом дивизионе немногим больше, чем у топовых соперников, а в скорости он уже будет им уступать, что наглядно продемонстрировал Кори Сэндхаген. Высокий для этого веса боец без паники выдержал стартовый натиск легендарного соперника и уронил его жесточайшим ударом коленом в челюсть. Приходить в чувства Эдгару пришлось уже при посторонней помощи, а его обидчик записал на свой счёт вторую подряд спецпремию за яркий нокаут. Теперь Сэндхаген — реальный претендент на бой за титул с Петром Яном, если тот разберётся с Алджемейном Стерлингом.

Руки плотника помнят своё дело

Поединок двух легковесов-ветеранов Клэя Гуиды и Майкла Джонсона мог стать последним в октагоне для каждого из них, притом что организация взялась за сокращение ростера за счёт сдающих позиции ветеранов. В этой битве навязать свою волю сопернику сумел 39-летний Гуида по прозвищу Плотник, много лет известный своей цепкостью и пышной шевелюрой. С годами последняя поистрепалась, а проверенная временем тактика граунд-энд-паунд всё чаще давала сбой в схватках с молодыми, быстрыми и более мощными оппонентами. Однако переживающему не лучшие времена нокаутёру Джонсону, который однажды даже смог «болтануть» Хабиба, этого хватило, а в третьем раунде Гуида даже был близок к удушению из-за спины, но накопившаяся усталость не позволила довести приём до конца.

Повторный дебют Валиева завершился победой

Бывшая звезда лиг PFL и WSOF Тимур Валиев со второй попытки дебютировал в UFC, причём одержал победу в полулёгком весе, в котором на регулярной основе не выступал уже давно. Потерпевший три поражения подряд американец Мартин Дэй стал для него идеальным соперником. Валиев легко переводил его в партер, контролировал на земле, добивая локтями, и может жалеть лишь о том, что не довёл бой до логического завершения ранее, но победа в дебюте порой важнее красоты. Фактический же дебют россиянина состоялся в августе прошлого года, но там он проиграл техническим нокаутом Тревину Джонсу, которого позже поймали на марихуане, а потому рекорд в октагоне Тимуру обнулили.