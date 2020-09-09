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Усман Нурмагомедов прокомментировал победу в бою с Шабановым

01:18, 10 сентября 2020
Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец в лёгком весе Усман Нурмагомедов прокомментировал досрочную победу техническим нокаутом над Святославом Шабановым в рамках турнира Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Какие могут быть эмоции, когда выиграл в самом важном турнире в своей жизни? Пока ещё эйфория. Но вот после боя направили камеры, как будто автомат Калашников, растерялся. Я помню, как в первом раунде оказался в ногах, посмотрим видео, проработаем ошибки. Брат подсказывал, конечно, это помогало. Впереди Абу-Даби, поеду как помощник Хабиба, — сказал Усман Нурмагомедов после поединка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в соглавном бою турнира Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова брат Хабиба, Усман Нурмагомедов (11-0-0), победил Святослава Шабанова (17-8-1) в весовой категории до 70,3 кг. Нурмагомедов досрочно одержал победу техническим нокаутом после того, как борьба перешла в партер.

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