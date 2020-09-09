Усман Нурмагомедов прокомментировал победу в бою с Шабановым

Какие могут быть эмоции, когда выиграл в самом важном турнире в своей жизни? Пока ещё эйфория. Но вот после боя направили камеры, как будто автомат Калашников, растерялся. Я помню, как в первом раунде оказался в ногах, посмотрим видео, проработаем ошибки. Брат подсказывал, конечно, это помогало. Впереди Абу-Даби, поеду как помощник Хабиба, — сказал Усман Нурмагомедов после поединка.