«Он для меня мертв»: как поссорились братья Емельяненко Александр и Федор не общаются друг с другом уже много лет

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/Нина Зотина/РИА Новости

Александр Емельяненко примет участие в поединке турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в ночь с пятницы на субботу, 26 мая. Еще в одном из боев выступит его брат Иван. Третий Емельяненко — Федор — не поддерживает связь с братьями. NEWS.ru рассказывает, как и почему испортились отношения в знаменитой семье.

Братья Емельяненко вместе начали спортивный путь

Федор, Александр и Иван родились в семье сварщика и преподавательницы ПТУ. Все трое занимались спортом и решили посвятить ему жизнь. Больше всех преуспел Федор Емельяненко, который в начале 2000-х не раз побеждал в боях с сильнейшими представителями смешанных единоборств (ММА) того времени.

Карьера младшего брата Ивана завершилась, не успев начаться. Он выполнил норматив по боевому самбо и рукопашному бою и бросил спорт. Александр же наряду с Федором выступал в PRIDE, но гораздо менее успешно.

Как Александр Емельяненко попал в тюрьму

Судьба Александра сложилась непросто. Впервые он попал в тюрьму в 1999 году. Сам спортсмен признался, что все молодые годы проводил на улице и хулиганил. Но по какой статье его осудили, не рассказывал. Александр провел за решеткой три с половиной года.

Бывший менеджер братьев Емельяненко Николай Питьков и экс-тренер Андрей Былдин неоднократно рассказывали, что Федор приложил немало усилий, чтобы вытащить брата из тюрьмы досрочно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Емельяненко

Что было после освобождения Александра Емельяненко

Позже Александр Емельяненко отказывался признавать свою вину даже в интервью, заявив, что «понапридумывали кучу статей».

Боец Сергей Харитонов, который тренировался с братьями до 2003 года, охарактеризовал среднего Емельяненко как «наркомана, алкоголика и уголовника».

«Поверьте, человек делал такие вещи, за которые он в тюрьме должен сидеть до конца своих дней. Если бы не Федор, он бы сидел до сих пор. Брат помог ему выйти», — вспоминает события 20-летней давности Харитонов.

Федор Емельяненко позже говорил, что каждое слово его брата о том, как он попал в тюрьму, было ложью. Однако проблемы Александра с законом не закончились. В 2012 году он устроил дебош в самолете, выполнявшем рейс Москва — Барнаул, в 2013-м стал участником драки в московском ресторане, в 2014-м попал в ДТП. В 2015 году Емельяненко приговорили к 4,5 года колонии за совершение насильственных действий с побоями.

Однако первый тюремный срок Александра не сказался на его отношениях с семьей. В Сети есть видео, зафиксировавшее переживания Федора за родственника во время его поединка с Мирко Филиповичем. Тогда Александр потерпел первое поражение в карьере, а чуть позже Федор отомстил хорвату за брата.

В какой-то момент Федор и Александр пытались повлиять на своего брата Ивана, который со временем стал равнодушен к спорту и тренировкам. Они старались мотивировать младшего, но в итоге сдались, понимая, что он не обязан разделять их увлечения. Иван приезжал на бои Федора, братья поддерживали близкую связь.

Когда произошла ссора братьев Емельяненко

В 2017 году Александр признался, что более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Он дал большое интервью, в котором впервые стал оскорблять старшего брата и обвинил Федора в том, что тот окружил себя подхалимами.

«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя „друзьями“, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — заявил тогда Александр.

Федор написал открытое письмо, в котором назвал брата иудой. «Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда», — подчеркнул Федор.

Фото: Thaifighter911/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons Братья Емельяненко

Александр не стал оставлять без внимания слова старшего брата и отметил, что не удивлен точкой зрения Федора.

«Меня это письмо даже порадовало. В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит», — заявил Емельяненко-младший «Советскому спорту».

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS Фёдор Емельяненко, Александр Емельяненко

В каких отношениях братья Емельяненко сейчас

По признанию Ивана Емельяненко, он спокойно общается с каждым из своих старших братьев. В последние годы чаще контактирует с Александром, некоторые поступки которого «пугают» родственника. Именно благодаря ему Иван выйдет на ринг 26 мая. Федор никак не обсуждал эту тему с младшим братом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Емельяненко

Отношения Федора и Александра остаются крайне тяжелыми. В 2019 году старший брат сказал, что «Александр для него мертв».

«Я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и всё», — сказал Федор.

В 2021 году Александр дал интервью YouTube-каналу Kovalenko, в котором заявил, что за 15 лет лишь один раз поговорил со старшим братом по телефону. «У него истерика началась. Я понял, что лучше не беспокоить старшего брата, не трепать ему нервы. Пускай живет как живёт. Так и не виделись», — отметил Емельяненко.



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