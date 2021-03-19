Воробьёва и Велиева завоевали олимпийские лицензии по борьбе

https://static.news.ru/photo/294652de-88ee-11eb-930f-96000091f725_660.jpg Ханум Велиева Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

На проходящем в Будапеште европейском квалификационном олимпийском турнире были разыграны лицензии в женской борьбе. Из пяти российских спортсменок задачу выйти в финал и получить лицензию выполнили лишь две.

Ханум Велиева в весе до 68 кг одержала уверенную победу над азербайджанкой Элис Маноловой и теперь в финале встретится с Кумбой Ларрок из Франции.

Наталья Воробьёва (до 76 кг) в упорной схватке одержала победу с минимальным преимуществом над австрийкой Мартиной Куэнц. Третья российская полуфиналистка Стальвира Оршуш в весе до 53 кг на последних секундах схватки проиграла на туше чемпионке мира Софии Матссон из Швеции. Ещё две россиянки уступили на стадии предварительных схваток.

Ещё один шанс на завоевание лицензий россиянки получат на итоговом мировом квалификационном турнире, где будут также разыграны по две олимпийских путёвки в каждой из весовых категорий.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол проведёт следующий поединок 1 мая в Великобритании на вечере бокса компании Matchroom Boxing, который возглавит бой тяжеловесов британца Дерека Чисоры и новозеландца Джозефа Паркера.