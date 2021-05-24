Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвезером

Российский боец ММА, экс-чемпион ГАС в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с американским боксёром Флойдом Мейвезером за $100 млн. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз, его слова приводит Sportskeeda.
По словам Абдель-Азиза, Хабиб
Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери, — сказал менеджер спортсмена.
Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что завершил свою карьеру ради матери. По словам спортсмена, после того, как он покинул ринг, он хочет проводить время с семьёй и поддерживать своих братьев, продолжающих выступать в турнирах UFC.
Также СМИ сообщали о том, что Хабиб планирует открыть школу единоборств в РФ и назвать её именем покойного отца.Абдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету россиянина 29 побед в UFC. Он ни разу не потерпел поражения.