Нурмагомедов отказался от $100 млн за бой с Мейвезером

https://static.news.ru/photo/40b9f6b6-7470-11ea-b28c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА, экс-чемпион ГАС в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка с американским боксёром Флойдом Мейвезером за $100 млн. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз, его слова приводит Sportskeeda.

По словам Абдель-Азиза, Хабиб объяснил свой отказ от поединка обещанием своей матери не возвращаться в октагон. При этом россиянин не исключил своего участия в боях в будущем — при условии, если это разрешит родительница.

Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери, — сказал менеджер спортсмена.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что завершил свою карьеру ради матери. По словам спортсмена, после того, как он покинул ринг, он хочет проводить время с семьёй и поддерживать своих братьев, продолжающих выступать в турнирах UFC.

Также СМИ сообщали о том, что Хабиб планирует открыть школу единоборств в РФ и назвать её именем покойного отца.Абдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету россиянина 29 побед в UFC. Он ни разу не потерпел поражения.