Нурмагомедов обозвал Макгрегора «старой проституткой»

https://static.news.ru/photo/199c5290-68ae-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз нелестно высказался в отношении ирландского спортсмена Конора Макгрегора, назвав его «старой проституткой». Это произошло во время прямого эфира в социальной сети.

Нурмагомедов со своего официального аккаунта в Instagram пообщался с подписчиками. Предметом обсуждения стал срыв поединка между Хабибом и американцем Тони Фергюсоном. В какой-то момент к прямому эфиру подключился Макгрегор. После этого Нурмагомедов прекратил трансляцию.

Впоследствии Хабиб прокомментировал произошедшее в разговоре с журналистами.

Появление Конора в прямом эфире? Знаешь, что я думаю? Думаю, что он как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время ушло. Так и передайте ему, — приводит слова бойца «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, Нурмагомедов сообщил время и место, когда готов провести бой с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.

Ранее российский боец заявил, что не готов рисковать здоровьем и нарушать карантин, введённый из-за коронавируса, ради боя.