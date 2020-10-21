Нурмагомедов и Гейтжи: участники главного боя года мило пообщались у моря

Иногда пресс-конференции получаются намного интереснее самих боёв, особенно если речь идёт о Хабибе Нурмагомедове. Но это — не тот случай. До экшна, который был во время пресс-конференций Хабиба с Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном, не дошло и близко. Джастин Гейтжи Хабиба знает давно, у них общий менеджер, уважительные отношения, поэтому они пообщались очень мило и красиво, на фоне моря. Фон — лучшее, что было на этой пресс-конференции. Хотя, если кому-то больше по душе уважительные разговоры, чем трэшток, то им должно было понравиться. Ниже — самые интересные цитаты встречи.

Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт — о популярности Хабиба:

— Не важно, что бой пройдёт утром по американскому времени. Хабиба будут смотреть всегда, он сгенерировал более 200 миллионов просмотров, он — с большим отрывом самый популярный персонаж в видеоигре UFC. Но у нас тут рядом сидит Джастин Гейтжи, у которого есть стиль, чтобы победить Хабиба, в этом многие не сомневаются. Сейчас — это самый большой бой, который только может быть в UFC.

Хабиб — о давлении в Абу-Даби

— Здесь драться сложнее, чем в Америке, тут на меня оказывается больше давления. Но это всегда сложно, любой бой. Для меня это особенное время — драться во время пандемии, здесь, в Абу-Даби. Это будет очень сложно.

Хабиб — о возможном счёте 30:0 (30 побед, ноль поражений). Сейчас у Хабиба 28 побед.

— Я не люблю говорить об этом, мне надо сфокусироваться на Гейтжи, а не думать о будущем. Что будет дальше — это вам надо спросить у Дэйны.

Гейтжи — о бое с Хабибом

— Я готов, что он может меня измотать, но я всегда выступаю на максимуме, когда это необходимо. Я смогу продержаться столько, сколько потребуется, я справлюсь со всем, что он предложит. Я не могу дождаться момента, когда смогу сам себя удивить снова.

Хабиб — о борьбе Гейтжи

— Возможно, он умеет бороться, но просто бороться и бороться 25 минут подряд — это разные вещи. Не думаю, что он справится. Я дрался с множеством хороших бойцов, но победить такого бойца как Гейтжи — будет очень важным моментом для моего наследия. Он очень быстрый в начале поединка, наряду с Конором — он наиболее опасный соперник в первом раунде, но во втором-третьем раундах они становятся попроще.

UFC/twitter.com UFC/twitter.com

Гейтжи — о подготовке к Хабибу

— Я не смотрел боёв Хабиба. Я видел его бои, когда он дрался, но во время подготовки я их не смотрел. Я сфокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией самого себя. Он ещё не дрался с тем, кто умеет бороться, а это — как раз я. Я не позволю ему прижать меня к сетке, буду бить его по ногам, буду навязывать свою игру. Для меня это огромный бой, для меня лично, для моей семьи, для моей страны.

Хабиб — об ударной технике Гейтжи

— У Гейтжи есть динамит в руках, он хорошо бьёт ногами, он не хуже, чем Дастин Порье и Конор Макрегор, они все хороши. Но когда я хватаю их, всё меняется. Думаю, Гейтжи лучше в борьбе, чем Конор и Дастин, но недостаточно хорош, чтобы меня победить. Я готовлюсь к тому, чтобы свалить его 100 раз.

Хабиб — о том, сможет ли приблизиться к Мохаммеду Али и Майку Тайсону по величию

— Мохаммед Али на другом уровне. Тайсон — почти на таком же, но всё-таки чуть-чуть не там. Вряд ли я смогу приблизиться к этим людям, и у меня нет такой цели, я просто хочу выигрывать каждый бой. Посмотрим, что будет дальше, я ещё не закончил карьеру.

Хабиб — о завершении карьеры

— Я просто хочу завершить неоспоримым чемпионом в лёгком весе, без поражений. А дальше у меня есть много целей, посмотрим.

Уайт — о том, как сложится бой

— Я не знаю, в этом и весь интерес. Все знают, что будет делать Хабиб, все знают, что будет делать Гейтжи, но никто не может предсказать, чем кончится этот бой, это и делает весь этот спорт таким классным.

Уайт — о величии Хабиба

— Кто-нибудь может сказать, когда Хабиб вообще раунд проиграл? Он приближается к статусу не только лучшего бойца в лёгком весе, но и лучшего бойца вообще. Мы говорим о Джоне Джонсе, и том, что он сделал, но как насчёт того, что сделал Хабиб? Это просто невероятно.

FOR THE UNDISPUTED TITLE.



@TeamKhabib vs @Justin_Gaethje



[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/sO1r9pAolh ] pic.twitter.com/62R0VjZQIE — UFC (@ufc) October 21, 2020

Вот так комплементарно получилось. Возможно, в этом есть своя фишка, не всегда же собачиться. Ценители ММА посмотрят этот бой в любом случае, им не нужен трэшток, чтобы заинтересоваться происходящим. Поединок, если кто забыл, пройдёт в 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби и начнётся в районе 23:00 по Москве.