«Неблагонадежные»: Хабиба и других бойцов ММА проверят на экстремизм Свищев высказался о проверке спортсменов из Дагестана на экстремизм

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Кирилл Кабанов призвали проверить дагестанские залы смешанных единоборств на предмет распространения там экстремистской идеологии. Действительно ли кавказские бойцы ММА могут угрожать безопасности России и как следует относиться к словам чиновников, — в материале NEWS.ru.

«Современные бойцы ММА — неблагонадежные»

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал современных бойцов ММА неблагонадежными в эфире шоу Владимира Соловьева. Он обратил внимание на то, как себя вели спортсмены из Дагестана во время и после беспорядков в республике.

«Где были эти чемпионы ММА, когда шли громить аэропорт и убивать людей? Никто ничего не сказал. Надо к этому очень внимательно присмотреться», — заявил Картаполов.

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов также ранее говорил о возможной связи бойцов ММА с экстремизмом.

«Прежде всего мы должны закрывать уже давно подпольные клубы ММА и подпольные молельные дома. Они являются бесконтрольным рассадником радикализма. Если мы не будем ситуацию жестко душить, то через четыре-пять лет мы получим огромную проблему. Уже доказано, что подпольные клубы ММА, особенно этнические, являются насаждением радикальных идей, в том числе человеконенавистнической идеологии. Очень многие бойцы именно ММА являются пропагандистами этих радикальных взглядов», — считает Кабанов.

Что сказал о погромах в Дагестане Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов также отреагировал на недавние беспорядки в Дагестане. Он встал на сторону тех, кто нарушал общественный порядок, и сделал репост публикации борца вольного стиля Махмуда Магомедова. Он обратился к правительству Дагестана с просьбой не наказывать людей, прорвавшихся на территорию аэропорта в Махачкале.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», — написал в социальных сетях Магомедов.

Хабиб прокомментировал его пост фразой «Аллах прощающий и любит прощающих».

Фото: AP/TASS Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Что сказал о беспорядках глава Дагестана

На слова одного из лучших бойцов смешанного стиля в истории отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он не согласился с тем, что нарушивших общественный порядок нужно амнистировать.

«За это кто-то должен ответить. И те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки. Пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку. Наверное, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — сказал Меликов.

Как высказались в Госдуме о беспорядках в Дагестане

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказал свою точку зрения по этому вопросу. Он считает, что к спортсменам всем нужно относиться уважительно.

«Если просят проверить, наверное, пользуются какой-то информацией. Есть аспекты в нашей жизни, не имеющие отношения к спорту, где могут проявляться экстремистские проявления. Мы против экстремизма, но важно очень аккуратно относиться к любому сигналу и, конечно же, в спорте. Мы знаем, как наши спортсмены любят свою родину, мечтают снова выступать под флагом и гимном РФ», — сказал Свищев.

Депутат напомнил, что спорт является «первой пострадавшей отраслью российской жизни», поскольку еще в 2014 году стали «щемить» российских спортсменов по национальному и государственному признаку. По мнению Свищева, в нынешних реалиях спортсменов надо поддерживать.

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Кто поддержал Нурмагомедова после его поста о Макроне

В 2020 году Нурмагодмедов назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и призвал проклясть его за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — написал тогда Нурмагомедов и опубликовал картинку со следом ботинка на лице Макрона.

Другие российские бойцы ММА, среди которых Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, поддержали пост Нурмагомедова о французском президенте в соцсетях. Среди них были президент Федерации ММА Саратовской области Даци Дациев, чемпион АСА Альберт Туменов, а также Рамазан Эмеев и Гасан Умалатов, выступающие в UFC.

Поводом для скандала стало убийство французского учителя Самюэля Пати выходцем из Чечни Абдулахом Анзоровым. Он обезглавил преподавателя в пригороде Франции из-за того, что тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Ни один из поддержавших пост Хабиба российских бойцов ММА не осудил сам факт убийства учителя.

В какие еще скандалы попадал Нурмагодмедов

Еще одна громкая история, связанная с общественными взглядами Хабиба, произошла в сентябре 2018 года. Боец UFC публично поддержал отмену концерта Егора Крида в Махачкале фразой «невелика потеря». Концерт отменили якобы из-за угрозы безопасности, которая могла возникнуть в случае приезда Крида в Махачкалу. Певцу поступали угрозы в социальных сетях.

Крид отреагировал на слова Хабиба в социальной сети. Он написал, что не ожидал, что один из его любимых бойцов будет выступать против его концерта в Махачкале. В ходе их спора в соцсетях Хабиб назвал Крида и вставшего на его защиту Тимати «петушарами» и добавил, что «каждая тварь ответит за свои слова».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Егор Крид

Является ли Нурмагомедов экстремистом

Действующий чемпион Лиги AMC Fight Nights, боец ММА Дмитрий Бикрев в разговоре с NEWS.ru посоветовал говорящим об экстремизме депутатам держать язык «за зубами». По его словам, негативные высказывания чиновников в отношении спортсменов неприемлемы.

«Нужно держать язык за зубами, потому что такие люди имеют влияние на большую группу людей, в том числе и на молодежь, у которой еще собственного мнения нет. Для общества это неприемлемо. Нужно немного приструнить этих людей, потому что они сами очень радикально высказываются», — сказал Бикрев.

По его мнению, протест в аэропорту Махачкалы говорит об отсутствии критического мышления у митингующих.

«Думаю, что никакого экстремизма там не было, все это связано с отсутствием критического мышления», — добавил он.

На вопрос о том, является ли Хабиб Нурмагомедов экстремистом, Бикрев ответил отрицательно.

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