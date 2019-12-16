После победы над Колби Конвингтоном действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман должен будет провести бой с обязательным претендентом на титул Хорхе Масвидалем.
Бой с Масвидалем — большое событие для Усмана. Хорхе дрался с Нейтом Диасом и сейчас готов сразиться за титул с парнем твёрдым, как гвоздь. Будет весело! — приводит слова президента UFC Дэны Уайта sherdog.com.
Как писал NEWS.ru, Усман нокаутировал Ковингтона в пятом раунде, сломав ему челюсть, в главном бою турнира UFC 245 в Лас-Вегасе.
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