Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян, одержавший уверенную победу нокаутом над членом зала славы UFC Юрайей Фейбером, на турнире в Лас-Вегасе после мероприятия столкнулся в кулуарах с экс-чемпионом организации и учеником Фейбера Коди Гарбрандтом.

Бойцов, устроивших перепалку в публичном месте, растащили охранники, сообщает ESPN. Пётр успел бросить своему визави фразу: «Ты можешь только бла-бла-бла». Как писал NEWS.ru, Пётр Ян жёстко нокаутировал 40-летнего американца Юрайю...