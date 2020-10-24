Лидер рейтинга UFC отказался уступать первенство Нурмагомедову

Лидер рейтинга бойцовского промоушена UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс раскритиковал Хабиба Нурмагомедова. Российский боец после поединка с Джастином Гейтжи заявил, что рассчитывает занять первое место в рейтинге.
Джонс
Невероятно то, что такие разговоры вообще ведутся. Если меня опередит в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс — я правда не знаю, что и подумать. Люди хотят, чтобы я промолчал и дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжёлой работы, — написал Джонс.
Американский боец саркастически отметил, что он может просто попросить вручить ему очередной чемпионский пояс, раз просьбы в UFC так много значат.
Нурмагомедов победил Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде, доведя таким образом свой счёт побед в UFC до 29, при этом россиянин ни разу не уступил сопернику. Как писал NEWS.ru, Нурмагомедов после боя объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера.