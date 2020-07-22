Кремлёв объяснил почему не хочет видеть бой между Биволом и Бетербиевым

https://static.news.ru/photo/1c107856-cc2e-11ea-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Умар Кремлёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Международный день бокса генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился планами своей организации.

В рамках форума «Россия — спортивная держава» в Екатеринбурге пройдёт бой Артура Бетербиева. Хотелось бы увидеть бой Мурата Гассиева в этом году, сейчас он активно готовится, чтобы до Нового года прошел его бой. Также в апреле следующего года в России пройдёт Кубок мира по олимпийскому боксу, — рассказал Кремлёв в прямом эфире московской студии Федерации бокса России.

Также функционер отметил, что не хотел бы видеть поединок между топовыми российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым и предпочёл бы, чтобы каждый сохранил свои чемпионские пояса, так как когда встречаются два россиянина, сложно за кого-то болеть.

Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный дал согласие на бой Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора за титул временного чемпиона.