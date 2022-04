Король ушел непобеждённым? Фьюри вырубил Уайта и попрощался с рингом

Удивительно спокойной была атмосфера перед поединком. Когда спортсмены понимают, что находятся на вершине, им нет смысла искать скандалы, чтобы привлечь к себе аудиторию. Зритель уже с ними, а по отношению друг к другу боксёры были настроены достаточно мирно. Главной темой накануне встречи стало резонансное обещание Фьюри завершить карьеру после боя. Об этом позже.

Расклад сил в поединке был понятен даже людям, которые только изредка следят за боксом. Шанс Диллиана Уайта заключался исключительно в удаче. У него есть нокаутирующий удар, но как его донести до соперника, который выше, быстрее и техничнее? Только при помощи полного отсутствия мотивации у чемпиона. Уайт слишком удобен для Фьюри и такие боксёры проблем «Цыганскому королю» не создавали.

К тому же Диллиан сам не без изъянов. Он может пропустить и проиграть даже в момент, когда доминирует над соперником, что можно вспомнить из его первой встречи с Александром Поветкиным. «Русский витязь» дважды побывал в нокдауне, но одним хлёстким ударом закончил бой. К тому же британец несколько лет назад крепко поссорился с «выносливостью» и сейчас стабильно начинает проседать на второй половине дистанции.

То, что Уайт будет опасен только в первой половине, не было секретом ни для кого. Тем более для участников встречи. Уже с первых минут Диллиан стал искать встречи своего кулака с подбородком соперника, но Тайсон не стремился к подобным «свиданиям». «Цыганский король» - как опытная женщина: видел не только все намерения своего «кавалера», но и находил способы соскочить с «навязчивых ухаживаний».

В подобных ситуациях у отвергнутых мужчин сдают нервы. Это и произошло с Уайтом в четвёртом раунде. Расстроенный не только своей беспомощностью, но и точными ударами соперника Диллиан после команды «стоп» несколько раз ударил Фьюри. В конце раунда он отличился снова, акцентировано пробив в затылок соперника. Что ещё можно было ждать от человека, чьё прозвище «Злодей»?

В итоге рефери пришлось дважды останавливать бой и выступать в качестве кота Леопольда с призывом «жить дружно». Точнее, оставаться профессионалами.

Фьюри, поняв, что соперник ничего не может с ним сделать, с пятого раунда начал более открыто идти вперёд. Редкие удары Уайта от этого не стали более точными, а пропущенный общий тоннаж дал эффект — «Злодей» устал раньше отведённого экспертами срока.

В шестом раунде он не пошёл ва-банк, а Фьюри не стал увеличивать темп. Тайсон выполнял свою привычную работу и в конце третьей минуты зарядил апперкотом в челюсть Уайта. Диллиан «словил» флешбек от Поветкина. Однако на этот раз британцу удалось из позы горизонтальной пятиконечной звёзды вернуться в вертикальное состояние. Причём поднялся он до счёта «десять».