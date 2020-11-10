Бомба в UFC: не успел Хабиб уйти, как вернулся Макгрегор

Чего не отнять у главного ММА-промоушена в мире, так это умения удивлять. Все, конечно, догадывались, что Конор Макгрегор вернётся, но тем не менее объявление о его бое с Дастином Порье на UFC 257 — это бомба. Кстати, это было неофициальное объявление, инсайд портала MMA Fighting, но такие сообщения не публикуются, если нет полной уверенности в том, что это правда, а не фейк. Очевидно, случилась утечка, которая разозлит UFC и лично Дэйну Уайта, но это не наши проблемы. Что произошло и что всё это значит — в материале NEWS.ru.

Январь, Лас-Вегас

Конор Макгрегор подерётся с Дастином Порье на турнире UFC 257 в Лас-Вегасе 23 января. По информации MMA Fighting, стороны обо всём договорились, скоро о сделке объявит сам промоушен. Изначально Конор хотел драться в декабре этого года, но самое раннее, что смог предложить ирландцу глава UFC Дэйна Уайт, — 23 января. Делать было нечего — пришлось согласиться.

Конор — не только самый успешный в финансовом плане, но и один из самых капризных бойцов в истории спорта. Уайту можно только посочувствовать: ирландец считает себя важнее босса и постоянно выдвигает условия. То он хочет войти в долю UFC, то объявляет о завершении карьеры, то о её возобновлении, то выкладывает в публичный доступ личную переписку с Дэйной.

В любой другой ситуации ведущий себя так боец был бы уволен, но Конор — это особенный случай. Уайт терпит его, потому что он бизнесмен, а Макгрегор — человек, на котором можно и нужно зарабатывать. Так что бой с Порье, можно не сомневаться, действительно состоится в намеченный срок.

Конор Макгрегор facebook.com/thenotoriousmma

Прошедшие через Хабиба и друг друга

Впервые о том, что Конор и Дастин проведут реванш, заговорили в конце сентября. Тогда ирландец ещё делал вид, что действительно закончил карьеру (он объявлял об этом трижды, в последний раз — 6 июля 2020 года), поэтому речь шла о благотворительном бое в Ирландии, в обход UFC.

Затем Уайт всё-таки подключился к обсуждению, и пошли разговоры уже о поединке в рамках промоушена. Проект чуть не сорвал демарш Конора с публикацией личной переписки, но Дэйна простил и это. В том чате Конор просил провести бой как можно раньше, в 2020-м, но Уайт говорил, что в этом году больших шоу уже не будет. Ещё он предлагал Макгрегору выйти на замену, на что тот резко ответил: «Я никогда не выхожу на замену, ты же знаешь, давай мне мэйн ивент». Вариант с 23 января, очевидно, всех устроил.

Этот поединок делает ещё более интригующим тот факт, что оба бойца были соперниками Хабиба Нурмагомедова. Оба, конечно, проиграли, но интересно же сравнить, кто проиграл легче, кто с большим сопротивлением. Тут, кстати, примерное равенство. Макгрегор проиграл Хабибу в четвёртом раунде, Порье — в третьем, но по ходу боя у Дастина было больше шансов. Единственный вывод, который можно сделать из этого, — бой будет крайне любопытным.

Забавно, что Конор возвращается через считанные недели после того, как о завершении карьеры объявил Хабиб. Совпадение? Вряд ли.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один важный момент — это будет реванш. Макгрегор и Порье дрались в 2014 году, и тогда Конор прибил Дастина за полторы минуты. Но здесь надо понимать: шесть лет назад Макгрегор был, возможно, даже лучше, чем сейчас. Он был голодный и мотивированный, у него ещё не было девятизначной суммы на счёте, он выходил «убивать». А Порье тогда ещё был мало кому известным бойцом, который выходил на Конора в статусе глубокого аутсайдера. Сейчас Дастин — бывший обладатель временного пояса UFC, он побил Макса Холлоуэя и Джастина Гейтжи. То есть сейчас Порье лучше, чем был в 2014-м, а Конор — далеко не факт. Скорее, он стал хуже из-за денег, виски и длительных простоев.

Так что, если в двух словах завершить мысль: нас ждёт крайне интригующий бой. Возможно, самый интригующий в 2021 году. Кто выиграет? Почему-то кажется, что Конор.