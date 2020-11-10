Новый бой Макгрегора официально объявлен

https://static.news.ru/photo/083b6a2a-2381-11eb-847d-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) проведёт следующий бой с американцем Дастином Порье (26-6). Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Поединок пройдёт 23 января в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC 257. Бойцы встретятся в рамках лёгкой весовой категории (до 70,3 кг). Отмечается, что стороны достигли соглашения о поединке в эту дату, несмотря на то что Макгрегор хотел выступить 12 декабря.

Этот бой будет первым для Макгрегора после очередного объявления о завершении карьеры в июне 2020 года.

В предыдущий раз 32-летний ирландец дрался 18 января 2020 года, когда в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне. Порье в июне 2020 года выиграл у Дэна Хукера единогласным решением судей.

В 2014 году Макгрегор и Порье встречались на турнире UFC 178, и тогда ирландец нокаутировал оппонента в первом раунде.

7 ноября NEWS.ru писал, что Макгрегор возглавил сводный рейтинг UFC, оставив Нурмагомедова позади.