Хабиб рассказал о промоушене, который купил за миллион долларов

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Главный бой запланированного на 19 декабря турнира UFC в Лас-Вегасе между топовым британским полусредневесом Леоном Эдвардсом и шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым отменён из-за положительного теста на коронавирус у британца.

Скорейшего выздоровления, надеюсь вскоре увидеть тебя, Леон, — написал Чимаев в Twitter. Леон Эдвардс занимает третье место в рейтинге UFC и должен был стать достойной проверкой для проспекта Чимаева, одержавшего...