Хабиб рассказал о промоушене, который купил за миллион долларов

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о промоушене Eagle Fighting Championship, который он выкупил за $1 млн.
Ранее этот промоушен назывался Gorilla Fighting Championship.
Неправильно сказать, что цель пресс-конференции — презентация Eagle Mobile и Eagle Fighting Championship, но об этом хотелось бы рассказать. Я всегда хотел владеть 100 процентами прав в этом промоушене, и мы уже заключили пару сделок с «Матч ТВ» и другими. Дальше будет много интересного, много маркетинговых ходов. Правил ММА менять не будем, ничего необычного делать не собираемся, но будем расти и делать акцент на молодых бойцов, — сказал Хабиб на пресс-конференции.
1 ноября NEWS.ru писал о том, что Хабиб открыл новый бизнес. Помимо ММА-промоушена у него появился мобильный оператор Eagle Mobile.
32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гейтжи. Причиной для такого решения стало обещание, данное матери, не выступать без отца. Нурмагомедов-старший умер 3 июля 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом. В активе Хабиба 29 побед в 29 боях по правилам смешанных единоборств.