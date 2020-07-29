Хабиб Нурмагомедов станет угловым во время боя брата

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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих спортивных планах. Он хочет провести бой с представителем Канады Жоржем Сен-Пьером, который был чемпионом мира в двух весовых категориях.

Он сообщил об этом в комментариях к посту ведущего UFC Джо Рогана в Instagram. Комментарий он оставил под анонсом своей встречи с Джастином Гейджи. В октябре — Джастин, в апреле...