Хабиб Нурмагомедов станет угловым во время боя брата

https://static.news.ru/photo/3ead8f62-d1af-11ea-a6d7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чемпион Ultimae Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов будет угловым во время поединка его двоюродного брата Усмана Нурмагомедова с бойцом из Казахстана Еркином Дарменовым. Такую информацию представил журналист ESPN Бретт Окамото.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз сообщил, что Хабиб будет угловым во время боя его непобежденного двоюродного брата Усмана Нурмагомедова 31 июля в Абу-Даби, — рассказал Окамото, слова которого приводит Sport24.
Поединок в рамках турнира UAE WARRIORS 12 намечен на 31 июля. Он состоится в столице ОАЭ Абу-Даби.
Ранее NEWS.ru писал, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи состоится 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254.
Турнир может состояться в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.