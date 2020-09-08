Глава Fight Nights Global назвал фаворита турнира памяти отца Нурмагомедова

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Казахстанский боец Даурен Ермеков, который встретится с россиянином Владимиром Минеевым на турнире, посвящённом Абдулманапу Нурмагомедову, заявил, что его не напрягает тот факт, что он станет переходным соперником.

В случае, если Минеев одержит победу, то следующий бой российского спортсмена состоится с Магомедом Исмаиловым. Не напрягает. Цель — идти вперёд. То, что кто-то там думает, это их мнение. Я...