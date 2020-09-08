Глава Fight Nights Global назвал фаворита турнира памяти отца Нурмагомедова

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кто на его взгляд является фаворитом в главном поединке турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова между россиянином Владимиром Минеевым и Дауреном Ермековым из Казахстана.
Я бы отдал небольшое преимущество Володе [Минееву] 55 на 45. Но всем известно, что я с прогнозами обычно ошибаюсь, — сказал Гаджиев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти отца Хабиба Нурмагомедова.
Турнир состоится в среду, 9 сентября, в Москве.
Ранее Даурен Ермеков заявил, что его не напрягает тот факт, что он станет переходным соперником. В случае если Минеев одержит победу, то следующий бой российского спортсмена состоится с Магомедом Исмаиловым, писал NEWS.ru.
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