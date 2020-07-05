Гаджиев рассказал, в чём был секрет успеха Абдулманапа Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/a0f517b8-beb2-11ea-b064-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/fightnightsglobal

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев ответил на вопрос, в чём был главный секрет успеха заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Компетенция и вера. Компетенция, приобретенная годами работы. Он и сам бывший спортсмен, долго тренировал. Вера — в то, что ты делаешь, — цитирует Гаджиева Sports.ru.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Дагестана Владимир Васильев выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера борца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. Васильев отметил, что Нурмагомедов-старший был «очень добрым, щедрым и талантливым человеком».