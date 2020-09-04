Forbes выяснил, сколько Макгрегор зарабатывает за год

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Журнал Forbes подсчитал годовой доход ирландского бойца смешанного стиля, экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Согласно сообщению на сайте издания, спортсмен за год заработал $48 млн. Большую часть этой суммы — $30 млн — он получил за бой против Дональда Серроне в январе 2020 года, который закончился нокаутом соперника ирландца.

За рекламу боец получил $5 млн. Источник остального дохода — продажа виски собственного производства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сообщил о помолвке с Ди Девлин. Они встречаются с 2008 года. Спортсмен подарил своей возлюбленной кольцо в канун её дня рождения. 9 августа Девлин исполнится 33 года. У пары двое детей: сын Конор-младший и дочка Крою.