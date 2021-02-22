Егоян победил Эрака и стал чемпионом FIGHT NIGHTS в легчайшем весе

https://static.news.ru/photo/e7a7c91c-7604-11eb-9aeb-96000091f725_660.jpg Густаво Эрак, Камил Гаджиев и Владимир Егоян Фото: AMC Fight Nights/facebook.com

Российский боец Владимир Егоян (22-7) победил техническим нокаутом в четвёртом раунде бразильца Густаво Эрака (23-5-2) и стал чемпионом FIGHT NIGHTS в легчайшем весе на турнире компании в Сочи.

Эрак сразу сбил Егояна с ног и начал жёстко бомбардировать ударами сверху, а когда бой вернулся в стойку — продолжил агрессивный обмен ударами, в котором доставил россиянину немало проблем. Травма руки бразильца изменила ход боя во втором раунде, где инициативу перехватил Егоян и уже без проблем переводил бой в партер, где стал осыпать соперника градом ударов. Эрак был вынужден менять стойку на левостороннюю, а Егоян уже без проблем справлялся с ним и в стойке и бросал на землю.

В чемпионских раундах бразилец продолжал демонстрировать стойкость, но Егоян уже нашёл ключ к победе и продолжил проводить тейкдауны. В конце концов в четвёртом раунде рефери остановил бой по рекомендации доктора, зафиксировав перелом руки Эрака.

В поединке тяжеловесов российский боец Юсуф Шуаев победил решением большинства судей ветерана PRIDE из Бразилии 42-летнего Зулузинью, который отправил его в первом раунде в нокдаун.

Как сообщал NEWS.ru, в Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 11. В главном бою вечера в полутяжёлом весе россиянин Михаил Рагозин победил бразильца Леонардо Гимарайнша.