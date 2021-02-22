Боец Рагозин победил бразильца Гимарайнша в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/f24638f0-75f4-11eb-907b-96000091f725_660.jpg Михаил Рагозин и Леонардо Гимарайнш Фото: mikhail_ragozin/instagram.com

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 11. В главном бою вечера в полутяжёлом весе россиянин Михаил Рагозин (17-4) победил бразильца Леонардо Гимарайнша (13-7-1).

Рагозин потряс бразильца комбинацией у сетки, а затем встретил коленом, когда тот попытался навязать ему борьбу. После этого Гимарайнш окончательно отдал инициативу сопернику и продолжил получать удары локтями и коленями, однако Рагозину не хватало нокаутирующей мощи, чтобы досрочно завершить бой. Второй раунд не изменил расстановки сил. Рагозин продолжил разбивать оппонента, открыл ему сильное рассечение под глазом, но не стремился быстро его нокаутировать.

В заключительном раунде Гимарайнш спасался в клинче от атак россиянина и постоянно отступал, уже не оказывая серьёзного сопротивления Рагозину. По итогам трёх раундов тотальное преимущество российского бойца не вызвало вопросов ни у кого из троих судей.

В соглавном поединке в полусреднем весе Борис Медведев победил техническим нокаутом во втором раунде Ильяса Хамзина.

Как писал NEWS.ru, бойца смешанных единоборств Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории после второго подряд поражения.