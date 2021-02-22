Российского бойца Олейника исключили из рейтинга UFC

https://static.news.ru/photo/010fa0ec-75f0-11eb-9a0c-96000091f725_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бойца смешанных единоборств (MMA) Алексея Олейника исключили из рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории после второго подряд поражения.

В воскресенье, 21 февраля, на турнире UFC Fight Night у россиянина был поединок с американским спортсменом Крисом Дакасом. Соперник отправил Олейника в нокаут уже в первом раунде. До этой встречи российский боец занимал в рейтинге UFC 10-ю строчку. Теперь там стоит имя Дакаса.

В общей сложности 43-летний Олейник провёл 75 боёв. В 15 из них он потерпел поражение, в 59 — победил, один поединок закончился вничью.

Ещё один российский боец — Александр Волков — остался на пятой позиции в тяжёлой весовой категории после обновления рейтинга. 6 февраля он провёл поединок с нидерландцем Олистаром Оверимом в главном поединке турнира UFC Fight Night 184. Россиянин одержал победу нокаутом.

Как ранее писал NEWS.ru, российский непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух категориях Конор Макгрегор никогда не сможет вернуться на пик своей формы. По его мнению, два пика у одного бойца быть не может.