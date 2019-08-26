Американский боец Тони Джонсон в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о бое с Александром Емельяненко, предстоящем титульном поединке с Евгением Гончаровым, особенностях диеты и встречах с российскими бойцами.

— В последние два года вы дрались в основном в российских промоутерских организациях. Какие у вас впечатления от уровня российских бойцов?

— Российские парни меня очень впечатляют. Они усердно тренируются, много работают. На мой взгляд, ACA — вторая по величине промоутерская компания в мире. Есть UFC, Bellator и ACA — лидеры в отрасли. В этой лиге собрано очень много талантов. Российские бойцы очень крепкие и могут оказать серьёзную конкуренцию и делают это. Но я готов её выдержать.

— Что вы думаете о вашем бое с Александром Емельяненко, который прошёл в прошлом году. Судьи вас «обокрали», дав ничью?

— Я понимал ещё перед боем, что если дерусь в России с русским, то должен его нокаутировать, чтобы победить. Я понимал, что он легенда спорта и местная российская легенда. Но я считаю, что выиграл этот бой и нанёс сопернику больше ущерба. Если бы я этого не сделал, то проиграл бы. Да, я считаю, что такое решение — это кража моей победы, но я это нормально воспринимаю. Я должен был нокаутировать его в Москве, но считаю, что по справедливости решение должно быть в мою пользу. Многие люди в России тоже считают, что я выиграл этот бой, но мы ничего не можем с этим поделать.

— Вы выглядите тяжелее лимита тяжёлого дивизиона в 120 кг. Вам сложно даётся весогонка? Используете для этого специальные диеты?

— Я вешу порядка 129 кг, поэтому мне не сложно сделать вес, зная своё тело. Более того, к моменту боя я возвращаю 6 кг сверху. В любом случае большинство бойцов гоняют вес, и я не исключение, тем более я могу легко согнать 4,5 кг в день. Это для меня обычная работа, и вес я гоняю очень легко. Что касается диеты, то я использую специальное питание. Обычно это курица, много белковой пищи и овощей и мало углеводов. Безуглеводная диета позволяет мне быть более подготовленным к тренировкам.

— Вы довольны тем, как проходил ваш первый бой с Евгением Гончаровым? Вы верили, что победили бы в нём, если бы не травма?

— Я не сомневаюсь, что выиграл бы этот бой, потому что три раза ронял его на землю, но мне жаль, что бой оказался прерван из-за непроизвольного тычка в глаз. На момент остановки я выигрывал этот бой.

— Вас не удивила уверенная работа в стойке Евгения?

— Его работа в стойке меня не удивила. Он всё время делал одни и те же вещи, к которым можно было приспособиться, если ты их заметил. Да, поначалу он потряс меня мощью своих рук, но постепенно я приспособился к его манере. Ничего удивительного в этом я не увидел. Когда мои руки были подняты, он тыкнул меня пальцем в глаз. Я знал, что он может пробивать только тройки, но в этом не было ничего особенного.

— Вы можете сравнить Гончарова с другими российскими соперниками: Емельяненко, Волковым или Минаковым?

— Это, безусловно, один из самых крепких российских бойцов, но не самый сильный. Емельяненко, Волков и Минаков — большие парни, но если оценивать уровень Гончарова, я бы включил его в десятку лучших российских тяжеловесов.

— Вы будете стараться нокаутировать его в реванше?

— АСА — очень хорошая промоутерская компания, которая даёт обслуживать бой пяти судьям из различных стран мира, поэтому она обеспечивает справедливое судейство, но никогда нельзя оставлять решение на откуп судей, поэтому я, конечно, постараюсь закончить бой досрочно.

— Многие российские бойцы едут в тренировочные лагеря в США. У вас были мысли приехать на сбор в Россию, чтобы работать с ведущими российскими бойцами? И с кем из них вы бы хотели потренироваться?

— Да, я знаю, что многие российские спортсмены приезжают в американские тренировочные лагеря. Конечно, если мне поступит приглашение от российской команды, я его приму, потому что россияне имеют лучшую борцовскую школу. К тому же они очень трудолюбивы. Я не боюсь конкуренции с россиянами и поэтому не боюсь возможного приезда в российский тренировочный лагерь, чтобы улучшить свои навыки. Если кто-то готов меня взять к себе в тренировочный лагерь, я согласен.

— Кто был самым сложным соперником в вашей карьере?

— Я думаю, что это был Виталий Минаков. Он очень большой, сильный и стойкий. У него хороший удар с правой и крепкий подбородок. И Минаков — это тот боец, с которым я бы хотел сразиться ещё раз.

— Кто дал вам прозвище Халк?

— Я тренировался в одном из залов, где мне дали такое прозвище за строение моего тела, силу, скорость и движение. Люди хотели научиться двигаться так же, как я. Но это неплохое прозвище. Мне нравится. Потом прозвище уже устоялось в медиа и стало официальным. Я принял его.

— Ваши дочери смотрят ваши бои? Вы можете представить кого-то из них в качестве профессионального бойца?

— Да, они делают это. Им нравится то, чем я занимаюсь. Они понимают, что это стоит для нас, бойцов. Конечно, я бы не хотел, чтобы они занимались боями, да и вообще не знаю отца, который бы хотел видеть бои своих детей, но, если они примут такое решение, я готов буду их поддержать и готов находиться у них в углу. Это же мои дети. Если они решат заниматься единоборствами, я буду тренировать их очень жёстко, потому что это не шуточный спорт. Если ты не будешь готовить себя правильно, то это может причинить ущерб твоему здоровью. Я сам знаю, что в бою может приключиться всё что угодно, но, если они решат драться, я смирюсь с этим.