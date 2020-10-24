Дядя Хабиба Нурмагомедова назвал кандидатов на замену племяннику

https://static.news.ru/photo/6382c9a4-16bc-11eb-98c9-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя завершившего карьеру бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его племянника в бойцовской организации мог бы заменить Ислам Махачев.

В беседе с ТАСС дядя чемпиона UFC отметил , что Махачев сейчас находится в хорошей форме, но ему давно не дают бой. Нурмагомед Нурмагомедов добавил, что есть ещё несколько человек, которые могут заменить Хабиба.

У Хабиба в зале есть три-четыре человека, которые ему уже дышат в затылок. Есть Усман и Умар Нурмагомедовы, есть и ещё ребята, — рассказал родственник бойца.

Ислам Махачев 14 ноября поборется в США против бразильца Рафаэля дос Аньоса. 29-летний спортсмен за карьеру одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил Джастина Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде, доведя таким образом свой счёт побед в UFC до 29, при этом россиянин ни разу не уступил сопернику. Боец после поединка объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера, писал NEWS.ru.