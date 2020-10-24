Друг Макгрегора заявил, что Нурмагомедов ушёл из-за боязни Конора

Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнёр бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что Хабиб Нурмагомедов ушёл из спорта из-за страха.
Хабиб ушёл, потому что боится Макгрегора, — написал Дэнис в Twitter.
Примечательно, что данная запись была поспешно удалена.
Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи удушающим приёмом во втором раунде, доведя таким образом свой счёт побед в UFC до 29, при этом россиянин ни разу не уступил сопернику.
Как писал NEWS.ru, Нурмагомедов после боя объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Непобеждённый чемпион UFC надеется, что вернётся в смешанные единоборства в качестве тренера.
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