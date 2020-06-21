Друг Макгрегора поставил на обложку новой игры UFC фото Хабиба в ванной

Диллон Дэнис, который является спарринг-партнёром ирландского бойца Конора Макгрегора, пошутил над чемпионом Ultimate Fighting Championship россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Он выложил фотографию Нурмагомедова в ванной с другими бойцами, поставив её на обложку игры EA Sports про смешанные боевые искусства — UFC 4.
Это новая обложка, — подписал спортсмен свой пост в Instagram.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.
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