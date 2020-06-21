Друг Макгрегора поставил на обложку новой игры UFC фото Хабиба в ванной

https://static.news.ru/photo/73ae78fe-b3e9-11ea-b05f-fa163e074e61_660.jpg Диллон Дэнис Фото: dillondanis/instagram.com

Диллон Дэнис, который является спарринг-партнёром ирландского бойца Конора Макгрегора, пошутил над чемпионом Ultimate Fighting Championship россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Он выложил фотографию Нурмагомедова в ванной с другими бойцами, поставив её на обложку игры EA Sports про смешанные боевые искусства — UFC 4.

Это новая обложка, — подписал спортсмен свой пост в Instagram.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.