Единоборства

Друг Макгрегора поставил на обложку новой игры UFC фото Хабиба в ванной

20:54, 21 июня 2020 10
Диллон Дэнис Диллон Дэнис Фото: dillondanis/instagram.com

Диллон Дэнис, который является спарринг-партнёром ирландского бойца Конора Макгрегора, пошутил над чемпионом Ultimate Fighting Championship россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Он выложил фотографию Нурмагомедова в ванной с другими бойцами, поставив её на обложку игры EA Sports про смешанные боевые искусства — UFC 4.

Это новая обложка, — подписал спортсмен свой пост в Instagram.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.

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