Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru выразил своё мнение относительно возвращения в профессиональный бокс после годичной паузы Александра Поветкина.

— Ваше мнение по поводу возвращения Александра Поветкина после годичной паузы?

— Слава богу, что он сделал все необходимые операции на двух локтях. Они его беспокоили всю жизнь. Когда мы вместе ещё тренировались, он тогда очень много мучился из-за них. Надеюсь, что вся эта история со старыми проблемами закончилась. Мы понимаем, что 40 лет — это уже солидный возраст для спорта, но Саша всегда говорит, что у него по-прежнему глаза горят, он до сих пор хочет боксировать. За это честь ему и хвала. Если есть желание — мы поддержим.

— Готов ли он к серьёзным боям? Майкл Хантер — опасный оппонент.

— А когда он будет готов? В 60 лет? Надо сейчас выходить и боксировать. Они вроде бы договорились провести свой бой на одном шоу вместе с матчем-реваншем Руиса и Джошуа, Саша как раз должен будет сразиться перед этим поединком. Это было бы хорошо. Сейчас надо драться только с топами, иначе времени на всё может просто не хватить.

— Времени на подготовку будет достаточно?

— Должно хватить. Саша всегда находится в тонусе, никаких трудностей по этому поводу не вижу.

Александр Поветкин SkySportsBoxing/ twitter.com/Global Look Press

— Вторая тема — встреча Ковалёва с Альваресом. Какие шансы у Сергея выйти из этого противостояния победителем?

— Это стало достаточно ожидаемой новостью, что Ковалёв будет боксировать с Альваресом. Это огромное событие для России, я бы назвал эту встречу боем года с участием нашего спортсмена. Я за Серёгу очень рад. Он настоящий воин, достоин этого поединка, никто никогда не сомневался в его бойцовском характере. В Челябинске во время боя с Ярдом он показал свой большой профессионализм, вытащив поединок прямо на зубах, выстоял. С Альваресом бой получен, а с ним, надеюсь, будет и солидный гонорар. По ожиданиям — он должен стать самым большим в карьере Ковалёва, что не может не радовать.

Самое главное — это будет конкурентный бой, потому что Сауль Альварес поднимается на категорию к Сергею — в полутяжёлый вес. Он поменьше, покомпактнее, руки у него покороче. А мы знаем, какой у Сергея жёсткий сухой джеб, как он умеет двигаться на ногах. Думаю, что эта встреча не станет лёгкой прогулкой для Альвареса. Сауль моторный, быстрый, очень хорошо контратакует. Но Ковалёв имеет свои козыри.

— Какие впечатления остались от победы Ломаченко над Люком Кэмпбеллом?

— Очень хорошие. Честно говоря, в начале поединка создалось такое впечатление, что Васе немного неудобно боксировать против высокого левши. Наверное, это было действительно так, но затем он разобрался и в своём стиле одолел оппонента. По-прежнему от Васи все ждём большого, звёздного боя. Я думаю, что он в течение года должен быть назначен.

— Вы считаете его лучшим вне зависимости от весовой категории?

— Нет, я так не считаю. Назову лучшим вне зависимости от веса Теренса Кроуфорда.

— Наши ведущие боксёры — Поветкин и Ковалёв — достаточно возрастные. Кого из молодых в ближайшем будущем можно увидеть если не на одном уровне с вышеназванными спортсменами, то хотя бы на подступах к нему?

— У нас есть яркая звезда. Он достаточно молодой, но уже является чемпионом мира — это Дмитрий Бивол. Я считаю, что это то самое наше большое наследие в боксе. Думаю, что у него самые большие поединки впереди. Ему по силам стать одним из лучших в полутяжёлом весе.