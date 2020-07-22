Чемпиону UFC посвятили граффити в Москве

Граффити-художник Данил сделал в Москве портрет новоиспечённого чемпиона Ultimate Fighting Championship Петра Яна.
Привет из Москвы, родом из Сибири! — подписал он свою фотографию на фоне изображения в Instagram.
Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив 11 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Алду.
Как писал NEWS.ru, американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.
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