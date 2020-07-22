Чемпиону UFC посвятили граффити в Москве

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Российский боец легчайшего веса Тимур Валиев подписал контракт с UFC и на турнире в Лас-Вегасе, который пройдёт 1 августа, сразится с американцем Джамаллом Эммерсом, проигравшим свой дебютный бой в октагоне.

Как сообщает MMAJunkie.com, боец сейчас находится в штате Нью-Джерси, где тренируется с Фрэнки Эдгаром, Эдди Альваресом и Забитом Магомедшариповым. Он стал известен американской публике после выступлений в лиге WSOF, а...