Единоборства

Чемпиону UFC посвятили граффити в Москве

11:38, 21 июля 2020 17
Пётр Ян Пётр Ян Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Граффити-художник Данил сделал в Москве портрет новоиспечённого чемпиона Ultimate Fighting Championship Петра Яна.

Привет из Москвы, родом из Сибири! — подписал он свою фотографию на фоне изображения в Instagram.

Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив 11 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Алду.

Как писал NEWS.ru, американский боец Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна, ставшего обладателем пояса UFC в легчайшей весовой категории, бумажным чемпионом.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях