Босс UFC объяснил, почему бой Макгрегора и Порье может стать бессмысленным

https://static.news.ru/photo/d58209fc-1437-11eb-8327-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт выступил против того, чтобы поединок экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье проходил в полусреднем весе, на чём настаивает команда ирландца.

Я не собираюсь устраивать чёртов мультимиллионный бой в промежуточном весе, который ничего не будет значить. В 77 кг этот бой не имеет смысла, потому что они оба не имеют рейтинга в этом дивизионе, а на расстановке сил в 70 кг этот бой никак не скажется, — приводит слова Уайта BT Sport.

Также президент UFC отметил, что Макгрегор любит играть в игры, но если он принимает бой, то обязательно будет драться.

Как писал NEWS.ru, украинский полусредневес Ярослав Амосов, выступающий в Bellator, проведёт следующий поединок на 252-м турнире организации в Анкасвилле 12 ноября.