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Бой Поветкина против Уайта может быть перенесён

12:49, 23 января 2021 129
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Встреча российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта может быть перенесена на другую дату. Об этом сообщил промоутер Андрей Рябинский.

Разговоры о переносе боя ведутся в связи с ситуацией в Великобритании с коронавирусом, но официального решения пока нет. Мы уже обсуждали перенос боя в другую страну, — сказал Рябинский РИА Новости.

По словам промоутера, вероятность переноса боя, который запланирован на 6 марта, не слишком высока.

Ранее российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил шансы Александра Поветкина на повторную победу в бою с британским боксёром-тяжеловесом Диллианом Уайтом, сообщал NEWS.ru. 

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