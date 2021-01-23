Бой Поветкина против Уайта может быть перенесён

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дэйна Уайт заявил завершившему карьеру чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, что у предстоящего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье будет больше проданных трансляций, чем у его поединка с ирландцем в 2018 году, который установил рекорд по продажам PPV. Уайт попросил представить, что было бы, если бы с Конором Нурмагомедов встретился на ринге ещё раз.

Этот бой с Порье более популярен, чем твой поединок с Конором по PPV. Представь, что сделаете вы с Конором в ещё одном чёртовом бою. Просто говорю. Я просто сказал, —...