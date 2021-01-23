Бой Поветкина против Уайта может быть перенесён

Встреча российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта может быть перенесена на другую дату. Об этом сообщил промоутер Андрей Рябинский.
Разговоры о переносе боя ведутся в связи с ситуацией в Великобритании с коронавирусом, но официального решения пока нет. Мы уже обсуждали перенос боя в другую страну, — сказал Рябинский РИА Новости.
По словам промоутера, вероятность переноса боя, который запланирован на 6 марта, не слишком высока.
Ранее российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил шансы Александра Поветкина на повторную победу в бою с британским боксёром-тяжеловесом Диллианом Уайтом, сообщал NEWS.ru.