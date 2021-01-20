Шлеменко: Поветкину будет сложнее побить Уайта, чем в первый раз

https://static.news.ru/photo/c6b9964a-5b33-11eb-a7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил шансы Александра Поветкина на повторную победу в бою с британским боксёром-тяжеловесом Диллианом Уайтом.

Надо дать ему по бороде так же, как и в первом бою. Будет очень сложно, сложнее, чем в первый раз. У Саши это получилось, потому что Уайт на него попёр. Сейчас он будет осторожнее, поэтому ловить шанс нужно очень внимательно. Я вообще не знаю, зачем ему этот реванш, он же выиграл убедительно, но видимо Саша ещё раз хочет его прибить. Я ему этого желаю, — сказал Шлеменко корреспонденту NEWS.ru.

Первая встреча боксёров прошла 22 августа в поместье Эдди Хирна и закончилась победой Александра в пятом раунде. WBC признал нокаут Поветкина в бою с Уайтом лучшим за 2020 год. Реванш состоится 6 марта.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

11 января Поветкин дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, где рассказал о том, как переболел COVID-19, и о том, как побил Уайта в первом бою.