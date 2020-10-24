Боец ММА Тарасов предсказал, чем закончится бой Нурмагомедова с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/28bee758-161c-11eb-b49f-fa163e074e61_660.jpg Артём Тарасов Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Джастином Гейтжи в титульном бою. Исход боя предсказал боец MMA Артём Тарасов.

По его словам, бой Хабиба может закончиться победой по очкам по истечении пяти раундов. Кроме того, победа может быть достигнута нокаутом Гейтжи.

То есть все раунды не пройдутся, — отметил Тарасов в беседе с телеканалом «360».

Он также добавил, что ставит 55% на победу Хабиба и 45% — на победу Гейтжи.

Бой Нурмагомедова с Гейтжи состоится 24 октября в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомедов может потерпеть поражение в титульном поединке против Гейтжи. Такое мнение выразил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Знаменитый боксёр верит в победу соотечественника, однако отмечает, что крайне сложно прогнозировать исход поединка двух столь сильных бойцов.