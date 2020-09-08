Боец Ермеков из Казахстана не считает себя переходным соперником

https://static.news.ru/photo/cecd5864-f1e6-11ea-901d-fa163e074e61_660.jpg Даурен Ермеков Фото: dauren_ermekov/instagram.com

Казахстанский боец Даурен Ермеков, который встретится с россиянином Владимиром Минеевым на турнире, посвящённом Абдулманапу Нурмагомедову, заявил, что его не напрягает тот факт, что он станет переходным соперником.

В случае, если Минеев одержит победу, то следующий бой российского спортсмена состоится с Магомедом Исмаиловым.

Не напрягает. Цель — идти вперёд. То, что кто-то там думает, это их мнение. Я заряжен на этот бой, — сказал Ермеков на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти отца Хабиба Нурмагомедова.

Турнир состоится в среду, 9 сентября в Москве.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.

Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.