Боец Ермеков из Казахстана не считает себя переходным соперником

Казахстанский боец Даурен Ермеков, который встретится с россиянином Владимиром Минеевым на турнире, посвящённом Абдулманапу Нурмагомедову, заявил, что его не напрягает тот факт, что он станет переходным соперником.
В случае, если Минеев одержит победу, то следующий бой российского спортсмена состоится с Магомедом Исмаиловым.
Не напрягает. Цель — идти вперёд. То, что кто-то там думает, это их мнение. Я заряжен на этот бой, — сказал Ермеков на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти отца Хабиба Нурмагомедова.
Турнир состоится в среду, 9 сентября в Москве.
Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перенёс коронавирус, но из-за его последствий оставался в реанимации одной из больниц Москвы.
Абдулманап Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. Траурную церемонию посетил глава Чечни Рамзан Кадыров, который выразил соболезнования семье Нурмагомедовых.
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