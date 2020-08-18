Безнадёжная битва Александра Поветкина

В предстоящий уик-энд в штаб-квартире британской компании Matchroom Boxing в Эссексе состоится грандиозный боксёрский турнир. Наконец-то турниры, проходящие без зрителей, соберут по-настоящему кассовый поединок под эгидой самого влиятельного промоутера Европы Эдди Хирна. Его подопечный временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт проведёт поединок с лучшим российским тяжеловесом Александром Поветкиным за статус главного претендента на бой с Тайсоном Фьюри. Однако для Поветкина эта война проигрышная при любом раскладе: в случае поражения, что более вероятно в его ситуации, он уже не сможет проводить большие бои, а победа не даст ему никаких гарантий на получение полноценного титула.

Когда мужество ничем не подкреплено

40-летний Александр Поветкин своей блистательной боксёрской карьерой уже заслужил максимум уважения. Он никогда не избегал опасных соперников, вёл себя достойно и после побед, и после поражений, и уж точно не заставил сомневаться в мужестве Русского Витязя. Если вы подумаете, что это свойство каждого боксёра, то болельщики со стажем напомнят вам про невероятно сильного поляка Анжея Голоту, который сбегал из ринга во время боёв с Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом, да и сейчас хватает боксёров, которые выходят на ринг исключительно за длинным чеком и совершенно не заботятся об итоговом результате.

Поветкин точно не один из них. Он всегда говорил о том, что продолжает карьеру именно ради чемпионского пояса и сделает всё ради этого, в том числе в бою с опасным британцем Диллианом Уайтом. Их бой должен был состояться ещё весной, а потом неоднократно переносился из-за коронавируса. Всё это время Уайт даже не думал о Поветкине и продолжал вызывать полноценного чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, но тому гораздо интереснее договариваться о третьем бое с Деонтеем Уайлдером и последующем объединительном поединке с Энтони Джошуа. Поветкин честно провёл подготовку, сдал текст на коронавирус и отправился в Англию без каких бы то отчётливых перспектив.

Накануне боя с Уайтом Александр является явным андердогом, а ставки на его успех принимаются из расчёта 1 к 4. Всё дело в том, что время и любые задержки играют не на пользу Александру, которому в этом году исполняется 41 год. Кроме того, в последних поединках он показал форму, далёкую от своих лучших образцов 2014–17 годов. В бою с двоюродным братом Тайсона Фьюри Хьюи он лишь за счёт напора и характера сумел вырвать победу в заключительных раундах боя, а с Майклом Хантером и этого оказалось недостаточно. Поветкин уже сам признался в беседе с угловыми после десятого раунда, что изрядно устал, а потому ничейный исход на судейских карточках стал для него не самым худшим вариантом.

Сын родного дома

Диллиан Уайт, судя по его высказываниям, уже считает себя великим чемпионом и мечтает о поединке с Фьюри, однако сам пока ни разу не соответствовал этому статусу. В лучшие годы Поветкин вряд ли испытал бы с ним серьёзные проблемы. Дело в том, что британец — классический пример домашнего боксёра, который никогда не бился на чужой территории и всегда имел некоторую благосклонность судей. Единственное в карьере поражение он, как и Поветкин, потерпел от Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде, однако после этого довольно быстро вернул себе статус за счёт таких соперников средней руки, как Дерек Чисора, Джозеф Паркер и Роберт Хелениус.

Диллиан Уайт Oliver Weiken//dpa/Global Look Press

В последнем бою, который он проводил в тот же вечер, что и Поветкин с Хантером, Уайт не проявил себя лучшим образом. В бою со сбитым лётчиком из Польши Мариушем Вахом он проиграл три раунда из десяти, притом что Поветкин в лучшие годы деклассировал и нокаутировал этого поляка. В отличие от нынешних чемпионов в тяжёлом весе, Уайт не будет иметь над Поветкиным значительного преимущества в росте и длине рук, но решающим фактором может стать физическая подготовка. К тому же Александр никогда не блистал идеальной защитой, а с возрастом и потерял скорость и выносливость, что может стать серьёзной проблемой.

Расклады очень печальные

Уайта сложно назвать обладателем разового нокаутирующего удара, но в тех боях, где он имел подавляющее преимущество, ему удавалось прикончить соперника. Не хотелось бы рассматривать такой самый печальный вариант финала карьеры Поветкина, как поражение жёстким нокаутом, но и полностью исключать его нельзя. Александр сейчас находится на той стадии карьеры боксёра, когда его состояние и за полгода может измениться до неузнаваемости в худшую сторону, и самое печальное в том, что лучше оно не будет.

При более благоприятном исходе Уайт выиграет по очкам, тем более на его стороне будет домашнее судейство, которое в Британии и десять лет назад допускало выходки, периодически вызывающие возмущение боксёрской общественности в России. Поветкину для победы нужно убедительное превосходство по меньшей мере на протяжении восьми раундов, а за счёт чего он может его добиться, пока непонятно. Кроме того, россиянин также не обладает нокаутирующим ударом, чтобы внезапно поразить Уайта.

Но даже в случае, если произойдёт чудо и британец недооценит соперника и умудрится ему проиграть (а такой исход можно рассматривать только как личный провал Уайта), Поветкину никто не гарантирует дальнейшего продвижения. Фьюри будет гораздо проще отпетлять от мало интересного ветерана ради кассовых боёв с Уайлдером и Джошуа, а ожидание не даст Александру ничего. Потому его нынешний британский поход безнадёжен при любом исходе. Единственное, что хотелось бы, чтобы Александр достойно завершил свою карьеру ярким поединком, в котором проявил все свои лучшие качества, которыми он сегодня ещё располагает.