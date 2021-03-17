Артур Бетербиев: «Чимаев расстроен. Вам тоже грустно, когда болеете?»

Артур Бетербиев в любом рейтинге, который только можно придумать, должен входить в топ-10 вне зависимости от весовой категории. Он — чемпион мира в мощнейшем полутяжёлом дивизионе по двум основным версиям. При этом, в последнем бою (или как боксёры любят говорить — крайнем) он победил сильнейшего Александра Гвоздика. Та комбинация в 10-м раунде отправила украинского чемпиона не только на настил ринга, но и на пенсию.

И вот, спустя 16 месяцев, Бетербиев возвращается на ринг. Перед первым в профи-карьере боем в России он рассказал о сопернике (немце Адаме Дайнесе), о подготовке, о здоровье чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева и о возможном бое с Сергеем Ковалёвым — ещё одним ярким представителем России в полутяжёлом дивизионе.

— Ваш соперник Адам Дайнес — что он умеет на ринге и что вы с ним сделаете?

— Да нормальный боксёр, сильный. Я готовился точно так же, как и к любому другому бою, я буду готов на 100 процентов ко всему, что он может мне предложить. Не буду говорить, что я с ним сделаю на ринге, вы увидите сами. Это разрушит всю подготовку, если я скажу заранее. Каждый бой — интересный, и этот тоже будет интересным.

vk.com/a.beterbiev

— Вы дружите с Жоржем Сен-Пьером. Перед этим боем он что-то говорил вам?

— Да, он постоянно даёт мне советы, и сейчас тоже давал. Но я не скажу, что он говорил, вы всё увидите. Жорж — классный парень, я рад, что мы знакомы и дружим.

— На вашем бое будут зрители, чего не было бы в Канаде или Штатах, где вы обычно выступали. Что это значит для вас?

— На стадионе зрители будут, но в ринге-то я точно буду один. Так что для меня во время боя зрители мало что решают. Но я всё равно рад, что они будут. Это очень хорошо. Я рад, что буду драться в России, раньше не получалось. Я выступал дома много раз по любителям, но это другое, там мы боксировали в маленьких залах, за сборную России, были частью команды, а здесь я буду один. Но в любом случае вернуться в Москву и боксировать — это очень приятно.

— Недавно сложную болезнь перенёс ваш земляк — Хамзат Чимаев. Вы знакомы с ним?

— Мы с ним недавно познакомились через Instagram, пообщались. До этого не были знакомы.

— Что думаете о его решении завершить карьеру? В 26 лет. Это чистые эмоции или там реально всё плохо со здоровьем?

— У него была тяжёлая простуда. Он из-за этого очень расстроился. Насколько я знаю, про завершение карьеры он написал чисто на эмоциях. Он был очень расстроен, что никак не мог восстановиться. Когда вы болеете — вы же тоже расстраиваетесь? Думаю, он ещё будет выступать.

Хамзат Чимаев vk.com/borzkhamzat

— Поветкин — Уайт — как сложится реванш?

— Честно говоря, это самый сложный прогноз из всех. Оба могут выиграть нокаутом. Шансы 50 на 50. Знаю только то, что это будет очень сложный бой для Александра. Сложнее, чем первый бой.

— Ваш возможный бой с Сергеем Ковалёвым, который очень активно обсуждался в прошлые годы, ещё актуален?

— Для этого Ковалёву нужно выиграть чемпионский пояс. Пока у него нет пояса, он мне неинтересен. Он много говорит, но мне что теперь драться с каждым, кто много говорит? Это неправильно, я чемпион мира и мне интересно драться только с лучшими.

— Такими, как Сауль Альварес?

— Да, я бы очень хотел с ним подраться. Я знаю, что он будет меня избегать, но я очень хотел бы с ним подраться. Надеюсь, мы сможем это сделать в будущем.