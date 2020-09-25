Амиров нокаутировал Бикрёва и стал чемпионом Fight Nights

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS 98. В главном бою вечера Шамиль Амиров нокаутировал Дмитрия Бикрёва и завоевал титул FIGHT NIGHTS в полусреднем весе.

Бикрёв сразу захватил центр клетки, но пропустил проход от Амирова, который быстро забрал спину соперника, однако бой был прервал из-за запрещённого удара в пах. Амиров и дальше продолжил проводить тейкдауны, а Бикрёв, как мог, от них защищался. В конце первого раунда рефери снял балл с Амирова за очередные запрещённые удары. Второй раунд ещё больше изобиловал борьбой с преимуществом Амирова. В третьем раунде Амиров встретил соперника жёстким ударом коленом, после которого он уже не успел оправиться, и рефери остановил поединок.

Как сообщал NEWS.ru, азербайджанский боец Нариман Абасов победил грузина Михаила Гогитидpе и отстоял титула чемпиона Fight Nights в лёгком весе.