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Единоборства

Абасов победил Гогитидзе и отстоял титул чемпиона Fight Nights

22:55, 25 сентября 2020 17
Фото: vk.com/fightnightsofficial

На турнире Fight Nights 98 в Москве азербайджанский боец Нариман Абасов победил грузина Михаила Гогитидзе и отстоял титул чемпиона Fight Nights в лёгком весе.

В первом раунде Абасов имел преимущество и в концовке был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. Развязка наступила во второй пятиминутке, когда Абасов провёл удушение из-за спины и одержал вторую победу над этим соперником.

В полусреднем весе казахстанец Куат Хамитов победил удушением из-за спины в первом раунде россиянина Ахмеда Бокова.

Как писал NEWS.ru, на турнире АСА 112, который состоится 4 октября в Грозном, выступят несколько бразильских бойцов.

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