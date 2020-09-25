Абасов победил Гогитидзе и отстоял титул чемпиона Fight Nights

На турнире Fight Nights 98 в Москве азербайджанский боец Нариман Абасов победил грузина Михаила Гогитидзе и отстоял титул чемпиона Fight Nights в лёгком весе.
В первом раунде Абасов имел преимущество и в концовке был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун. Развязка наступила во второй пятиминутке, когда Абасов провёл удушение из-за спины и одержал вторую победу над этим соперником.
В полусреднем весе казахстанец Куат Хамитов победил удушением из-за спины в первом раунде россиянина Ахмеда Бокова.
Как писал NEWS.ru, на турнире АСА 112, который состоится 4 октября в Грозном, выступят несколько бразильских бойцов.
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