Турнир АСА в Грозном пройдёт при участии бразильских бойцов

https://static.news.ru/photo/7338dc24-ff35-11ea-9200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) 112, который состоится 4 октября в Грозном, выступят несколько бразильских бойцов. Они получили право на пересечение границы и 25 сентября должны вылететь в Россию.

В главном бою вечера чемпион Absolute Championship Akhmat в легчайшем весе Даниэль де Алмейда по прозвищу Жубилеу будет защищать свой пояс против представителя клуба «Ахмат» Абдул-Рахмана Дудаева.

Ветеран UFC, чеченский боец Магомед Бибулатов в этой же весовой категории встретится с бразильцем Родриго Пайей и может стать следующим претендентом на чемпионский пояс. Также на турнире состоится бой-реванш между бразильским ветераном UFC Диего Брандау и Джихадом Юнусовым в полулёгком весе. В первом поединке в упорной борьбе верх взял бразилец.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов рассказал, когда завершится карьера чемпиона UFC в лёгком весе.