В прокуратуре рассказали о выявленных случаях необоснованного роста цен

https://static.news.ru/photo/a5bbdedc-4f29-11eb-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В ходе регулярных проверок специалисты Генпрокуратуры РФ выявили и пресекли немало случаев неоправданного повышения цен на продукты за время пандемии коронавируса.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах, — цитирует ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что только за первое полугодие 2020 года в России было выявлено более 600 случаев нарушения закона в связи с необоснованным повышением цен на продовольственные товары, прокуроры вынесли более 270 представлений для устранения нарушений.

За этот период прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 330 человек, было выдано более 540 предупреждений.

В 2020 году Генпрокуратура совместно с ФАС усилила мониторинг цен на продукты питания в условиях пандемии COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Минсельхоз РФ совместно с ФАС усилят контроль за ростом цен на сою и соевый шрот на внутреннем рынке России.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2020 года жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Путин подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

После критики президента правительство объявило о введении комплекса мер по стабилизации цен. В частности, были приняты решения о повышении вывозных пошлин на подсолнечник и зерно, о поддержке мукомолов и о заключении соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.