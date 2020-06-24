Страны ОПЕК+ представили в секретариат планы по сокращению добычи нефти

https://static.news.ru/photo/d4993dee-b60e-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о том, что все страны альянса ОПЕК+, которые не полностью сократили добычу нефти в мае 2020 года, представили в секретариат организации планы по компенсации обязательств.

Те, которые обсуждались тогда на JMMC страны, которые значительно недовыполнили, они все представили, — цитирует его ТАСС.

Также представители стран говорят о том, что они добровольно готовы выполнять сделку в полном объёме. Однако их графики и планы нуждаются в одобрении совета ОПЕК+. Новак подчеркнул, что Россия является стопроцентным приверженцем исполнения сделки.

Мы эти обязательства, которые взяты на себя, будем исполнять, — добавил он.

Ранее зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин выступил с заявлением. Он назвал цены на нефть сбалансированными. По его словам, они сохранятся на текущих уровнях.

Как информировал NEWS.ru, после долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение о сокращении добычи. Основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.