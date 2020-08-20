Сбербанк признали самым дорогим российским брендом

https://static.news.ru/photo/a33118e0-e2fe-11ea-8510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинговое агентство Brand Finance составило список самых дорогих брендов России. Первое место занял Сбербанк. Кредитная организация возглавляет рейтинг в четвёртый раз подряд.

Следом за Сбербанком в списке расположились «Газпром», «Лукойл», «Роснефть» и РЖД. По мнению аналитиков Brand Finance, оставаться лидером банку помогает стратегия по приобретению новых бизнесов и расширение цифровой экосистемы. Такая политика очень привлекательна для новых клиентов.

Высокая оценка стоимости нашего бренда —это результат работы всей команды Сбербанка и как следствие того доверия, которое оказывают нам клиенты. Мы гордимся таким признанием, но понимаем, что останавливаться не имеем права, что только постоянное движение вперед позволит нам реализовывать самые амбициозные планы и самые фантастические проекты с тем, чтобы ежедневно делать жизнь наших клиентов проще и комфортнее, — цитирует председателя правления Германа Грефа ТАСС.

Помимо этого, интеграция новых сервисов от Сбербанка оказалась успешной благодаря узнаваемости бренда, считают в агентстве.

Как писал NEWS.ru, ранее кредитная организация приобрела крупнейший российский картографический сервис 2ГИС. Совместно они будут развивать технологическую платформу и продукты компании.