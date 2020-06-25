Россияне опасаются покупать недвижимость в Крыму и Сочи

https://static.news.ru/photo/bae4d3be-b725-11ea-83d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Портал «Мир квартир» провёл исследование на рынке недвижимости. Эксперты выяснили, что спрос на квартиры и землю на популярных курортах значительно упал. В частности, речь идёт о Сочи, Краснодарском крае и Крыме.

Вырастет ли спрос в ближайшем будущем — большой вопрос, учитывая кризисную ситуацию в стране и падение доходов. Но не исключено, что люди сделают выводы из опыта переживания пандемии и станут запасаться домиками у моря, чтобы было где с комфортом пересидеть самоизоляцию, если опасность заражения каким-либо вирусом возникнет в будущем, — говорится в исследовании.

По словам аналитиков, спрос на курортную недвижимость не восстановился и его традиционный сезонный рост в этом году выражен значительно слабее. Однако отдельные покупатели уже заключают сделки. По оценкам экспертов, российская курортная недвижимость значительно доступнее, чем зарубежная.

Интерес к «зарубежке» уже гораздо слабее, чем несколько лет назад. Люди уже имеют опыт владения домами и квартирами на зарубежных курортах, и многие пришли к выводу, что это накладно, — добавили исследователи.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла 15-е место в мировом рейтинге роста цен на жильё. Средняя стоимость по итогам первого квартала увеличилась на 7,1% за год.