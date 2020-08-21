Rambler Group намерен усилить борьбу с пиратством

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Представители Rambler Group сообщили о вступлении интернет-холдинга в ААРА — международный альянс, который объединяет компании по содействию охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции.

В рамках данного партнёрства будет принято участие в развитии международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторингом нелегальных ресурсов. В Rambler Group считают вступление в альянс значимым шагом для компании и российского сообщества.

Координация усилий с нашими зарубежными коллегами позволит нам ещё более эффективно противодействовать видеопиратству, участвовать в создании новых законодательных инициатив и представлять наши интересы на международном уровне, а также более эффективно находить и блокировать пиратский контент, в частности нелегальные трансляции матчей Английской премьер-лиги, — отметили в интернет-холдинге.

Положительно отреагировали на вступление в альянс и в самом ААРА. Там выразили надежду на то, что компания внесёт большой вклад в развитие.

Мы рады приветствовать Rambler Group в качестве нового члена растущего альянса, — заявил исполнительный директор Шила Касселс.

Как писал NEWS.ru, ранее Rambler Group удалось отобрать товарный знак «Афиша» у «Яндекса». Соответствующее решение приняла палата по патентным спорам Роспатента.