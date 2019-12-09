До конца года рубль имеет все шансы сохранить текущие позиции. Это связано с неопределённостью подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Сейчас основное внимание сконцентрировано именно на этом событии и именно оно является важным фактором, определяющим будущую динамику национальной валюты.



Учитывая длительность и сложность торгового конфликта, существует риск, что его урегулирование произойдёт уже в 2020 году. Тем не менее американские переговорщики смотрят на ситуацию с оптимизмом. Согласно последним заявлениям, они рассчитывают оформить договор до повышения тарифов на китайские товары, то есть до 15 декабря. Однако если даже этот сценарий реализуется, то рубль вряд ли значительно укрепится из-за низкой ликвидности перед праздниками.



В рамках текущей недели валютная пара доллар/рубль может вырасти, тем самым скорректирует декабрьский импульс вниз. Цель роста — это возврат к отметке в 64 рубля. Но, как считает трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, пара завершит торговую неделю в рамках диапазона 64,5–63,25. Это обусловлено тем, что дедлайн по сделке, о котором говорили американцы, заканчивается именно на этой неделе. Поэтому пока есть надежды на урегулирование конфликта в обозначенные американской стороной сроки, инвесторы будут занимать выжидательную позицию.

Для покупок валюты перед отпуском текущие уровни вполне подходят. Более того, они привлекательны и для докупки валюты в уже существующие инвестиционные портфели для большей диверсификации. Стоит отметить, что для таких целей лучше использовать доллары. Во-первых, выбор инвестиционных инструментов, номинированных в долларах, больше, во-вторых, они дают доходность в разы выше, чем по евро. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Нефть переваривает решения ОПЕК+

За прошедшую неделю баррель Brent вырос всего на 1,5%. Инвесторов интересовало не само соглашение ОПЕК+, а его соблюдение. Дальнейшего значительного роста цен на углеводороды не будет, пока рынок не убедится в том, что страны картеля выполняют взятые на себя обязательства. А это станет понятно лишь спустя несколько месяцев.

Так что на краткосрочном горизонте для нефтяных котировок гораздо важнее могут оказаться новости о переговорном процессе США и Китая, потому что именно от этих двух стран, а точнее говоря, от состояния их экономик, и зависит спрос на энергоносители. Чем ближе мы будем подходить к крайней точке — 15 декабря, тем сильнее может быть давление на нефтяные котировки.

Если соглашение так и не будет достигнуто или США не сдвинут дату повышения импортных пошлин на более поздний срок, то нефть имеет все шансы пробить уровень в $60 за баррель Brent, уверен руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Следующей вероятной целью в таком случае могут быть отметки вблизи $55. Если же в американо-китайских отношениях произойдёт прорыв, тогда Brent имеет все шансы к концу недели подняться к $66-67 за баррель. Евгений Удилов руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс»

Золото ждёт лучших времён

Возвращение золота на траекторию роста, судя по реакции на события последних дней, откладывается до лучших времён. В этом году драгоценный металл может вновь ощутить к себе ажиотажный спрос только в случае повышения Вашингтоном пошлин на импорт из Китая. Однако в условиях стартующей в Конгрессе США процедуры импичмента Дональд Трамп едва ли станет стрелять себе в ногу, несмотря на то что подобное развитие событие не исключало ни его ближайшее окружение, ни он сам.

Подход к $1480 за унцию следует воспринимать как техническую коррекцию, которая позволила игрокам на понижение пополнить запасы энергии для того, чтобы к концу года предпринять новую попытку пробить поддержку на $1450 за унцию с прицелом достичь далее как минимум $1400, отметил в беседе с NEWS.ru практикующий трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

CША и Китай продолжают переговоры. Причём их интенсивность, вероятно, усилилась. Разногласия по ключевым вопросам до сих пор не разрешены: в Пекине хотят диалога равных и отмены части введённых пошлин, в Вашингтоне, среди прочего, — твёрдых обязательств по активному увеличению закупок сельхозпродукции. И там и там выжидают: в США — что экономика КНР рухнет, в Китае — что позиции Трампа ослабнут. И каждый уверен в своей правоте. Главное, что Трамп в реальности всё-таки не может себе позволить выступать с позиции силы, так или иначе он склонен заключить «перемирие».

У рынков появился ещё один аргумент не вспоминать о золоте в ближайшем будущем. Последний отчёт по американскому рынку труда показал рост рабочих мест до 266 тысяч, что превысило прогнозы рынка в 186 тысяч. Уровень безработицы опустился к наименьшим за поствоенный период 3,5%. Рост зарплат в годовом выражении ускорился с 3% до 3,1%. Вячеслав Максименко руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Американский потребитель чувствует себя хорошо, а это означает, что и в экономике дела складываются неплохо, что обязательно подтвердит на следующей неделе ФРС в сопроводительном комментарии по итогам нового заседания. Федрезерв в подобных условиях может ужесточить риторику, настаивая на том, что рынкам не стоит ждать возобновления цикла «страховочных» понижений.