Нефть, доллар и золото: рубль попробует отыграться

Несмотря на явную приостановку движения наверх по паре евро/доллар на международном рынке, курс евро к рублю в прошлую пятницу впервые с марта поднимался выше 88 рублей, а курс доллара приближался вплотную к отметке в 75 рублей. С открытия торгов понедельника рубль чувствует себя заметно увереннее, курс доллара в первые же минуты успел опустился ниже 74,4. Однако, очевидно, что определённое давление на отечественную валюту сохраняется.

К основным причинам можно отнести отмену Минфином аукциона по ОФЗ 19 августа, поскольку именно приток среднесрочных покупателей обеспечивал до этого стабильные объёмы обмена валюты на рубли как иностранными, так и российскими инвесторами. Также свою роль играют существенно понизившиеся сейчас суммы ежедневных продаж валюты со стороны ЦБ. Тот парадоксальный сценарий, когда вроде бы и более дорогостоящая нефть в диапазоне $43-45 за баррель (где цены тем не менее не растут пока дальше, а стагнируют внутри узкого коридора второй месяц) не слишком-то помогает рублю укрепляться, а наоборот, снижает объёмы компенсирующих продаж валюты в рамках бюджетного правила.

Из внутрироссийских факторов, как считает трейдер и шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, основной интригой для рубля в этих условиях станет пока неясный вопрос, состоится ли теперь и в эту среду, 26 августа, аукцион по ОФЗ, или же Минфин снова посчитает правильным размещение отменить. Пока за отмену аукциона больше аргументов.

Действительно, Минфину нет резонов брать взаймы на рынке деньги под завышенный процент, когда в стране вполне хватает и собственных финансовых резервов. Золотовалютные накопления ЦБ за время пандемии ещё и выросли: с $556 млрд в январе до $600,7 млрд к середине августа, а дефицит бюджета за 7 месяцев 2020 года составил менее 1,4% ВВП, и очевидно, что правительство пока не собирается существенно увеличивать расходы, хотя экономика объективно испытывает потребность в более масштабных денежных вливаниях. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Но на эти цели в распоряжении Минфина ещё имеются почти 13 трлн рублей из ФНБ, который за июль каким-то образом ещё и «потолстел» на 819 млрд рублей. А конъюнктура облигационного рынка действительно не самая благоприятная сейчас, чтобы делать новые займы: доходность эталонных 10-леток ОФЗ подросла на вторичном рынке с 5,75% в середине июля до 6,23% годовых к настоящему моменту.

Пока многие инвесторы предпочитают золото и больше стали вкладываться в облигации Еврозоны, Австралии или Канады, интерес к вложениям на развивающиеся рынки несколько угас. А после снижения ключевой ставки ЦБ в России, процентная выгода от покупки ОФЗ потенциально стала меньше, вот пул инвесторов и пытается быть требовательнее, сторговаться с Минфином на более высокий процент за риски в России — которые весьма условно возросли ещё и на фоне событий в соседней Белоруссии. Получается, говорит Пушкарёв, что хотя прямого влияние на курс российской валюты политический процесс у наших ближайших соседей вроде бы и не оказывает, но опосредованное влияние на рубль всё же есть, если Минфин продолжит отменять пока аукционы.

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Но есть сейчас и явно положительные для рубля моменты: к ним можно отнести свежие максимумы всех времён сегодня по определяющим температуру настроений в мире американским фондовым индексам S&P500 и Nasdaq. теоретически, чем выше американский фондовый, тем больше свободных денег инвесторы будут готовы выделить для вложений на другие рынки, в том числе и в Россию.

Например, уже успел сегодня увеличиться поток капитала в бумаги ЮАР, где годовая доходность по государственным облигациям ещё выше: 9.25%. Но валюта ЮАР постепенно укрепляется в последние несколько дней, показывая хороший «пример» и другим валютам развивающихся рынков. Возможно, именно это и привело, кстати, к некоторому укреплению рубля сегодня уже на старте. Общий тренд на ослабление доллара по отношению к другим резервным валютам также сдерживает доллар от более существенного роста и в России.

Поэтому на неделе наиболее вероятно всё же сохранение коридора от 72 рублей до 75 рублей за доллар, без долгих перехлёстов курса за эти рамки, и примерный коридор от 87 до 89 рублей для курса евро к рублю. Основное же событие, способное в дальнейшем повлиять на курс рубля, ожидается в Америке в конце недели: с четверга там открывается ежегодный симпозиум ФРС США, где с программными речами выступят не только глава ФРС Джером Пауэлл и другие представители американского регулятора, но поделятся своим видением финансовой ситуации в мире и гости из других центральных банков.

Особенно внимательно, уверен аналитик, будут прислушиваться к этим мнениям любители сыграть на повышение по золоту, а также долларовые «медведи», которые вполне могут и увеличить объёмы своих сделок на понижение американской валюты, если в речах представителей центробанков будут явные сигналы на продолжение интенсивной работы долларового «печатного станка» ради новых экономических стимулов, за счёт необеспеченных денег и программ так называемого «количественного смягчения».

Консолидация нефти

Опубликованные на прошлой неделе протоколы ФРС продемонстрировали обеспокоенность американского ЦБ пандемией COVID-19 и негативными последствиями на экономику США. По мнению ФРС, темпы восстановления американской экономики замедлились. Об этом также говорит статистика американского Минитруда, который сообщил о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в период 9-15 августа.

Тем не менее, тренд экономики США всё ещё остаётся растущим. Ускорить его могут конгресс и Белый дом в случае достижения компромисса в переговорах о новом пакете фискальных стимулов. Инвесторы продолжат следить за переговорами на этой неделе, отмечает трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.





Ухудшение экономической конъюнктуры в США снижает спрос на углеводороды. При этом судя по действиям ОПЕК+ наращивание добычи продолжится при каждом появлении признаков восстановления спроса. Это также будет сдерживать рост цен, которые уже десятую неделю кружат вокруг диапазона $42-45 за баррель. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​ трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum​

Учитывая прежний расклад сил, ситуация на этой неделе на нефтяном рынке вряд ли изменится. Котировки продолжат консолидацию в диапазоне $46,2-41,4 за баррель. Возможен локальный сдвиг к нижней границе диапазона. Однако уже в середине недели будут опубликованы данные по запасам нефти в США от Минэнерго, которые, учитывая прежнюю динамику на их снижение, краткосрочно могут поддержать котировки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть ли удар по золоту

После динамичного роста в июне-июле, когда золото прибавило около 12%, в августе цены перешли к консолидации. В большинстве случаев это должно означать снижение волатильности рыночных котировок, но в данном конкретном случае, ситуация развивается немного необычно. Потому что в начале августа золото не только смогло достичь абсолютного максимума $2075 за тройскую унцию, но и за четыре дня упасть на 10%, до $1862. Бешеная волатильность, особенно для летнего, традиционно спокойного торгового сезона.

На прошлой неделе ситуация на рынке золота начала медленно приходить к «норме». Хотя аномальные ценовые колебания ещё присутствовали, но их размах сократился ровно в два раза, с 10% до 5%. Если этот процесс нормализации продолжится, а пока это базовый сценарий, то тогда и в рамках этой недели нас ждёт угасание волатильности цен до 3-4%, с верхней границей на $1990-2000 за тройскую унцию, и нижней на $1910-1920.

Как рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн, рост цен на золото в последние месяцы объясняется тремя основными факторными линиями. Первая — это рост денежной эмиссии крупнейшими центральными банками в мире (ФРС, ЕЦБ, и Банком Японии). Вторая линия — ослабление доллара и третья — эскалация конфликта между США и Китаем.

По всем трём линиям на этой неделе должны появиться новые вводные. Антон Гринштейн эксперт информационно-аналитического центра Hamilton эксперт информационно-аналитического центра Hamilton

Последнее заседание ФРС указало на то, что была выбрана выжидательная стратегия. Если это мнение подтвердится вновь, то золото получит двойной удар, и от укрепления доллара, и от снижения спроса на золото.

С другой стороны, эскалация в конфликте между США и Китаем может усилиться. На выходных Дональд Трамп публично поразмышлял о полном разрыве отношений с Китаем. Ответные китайские размышления на эту тему тоже могут появиться, причём в ближайшее время, что будет поддерживать цены на золото, особенно в начале недели.

Но стоит ли вкладываться в золото сейчас? В долгосрочной перспективе оно почти наверняка будет расти в цене и приобретать его «в долгую» определённо стоит. Основной причиной этого, скорее всего, станет продолжение наращивания денежной массы, и всё большее падение доверия к фиатным валютам.

В более краткосрочной перспективе ситуация обратная. Цены на золото прошли свой пик в текущей волне роста, и теперь их ждёт серьёзная коррекция в район $1500 за тройскую унцию. Именно после этого снижения золото вновь станет привлекательно для покупок.