Госдума ввела тесты для новичков на бирже

https://static.news.ru/photo/eeb48916-cb4b-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые участники фондового рынка теперь смогут совершать сделки и покупать сложные инструменты на фондовом рынке только после того, как пройдут специальное тестирование. Соответствующие поправки в закон «О рынке ценных бумаг» нижняя палата парламента приняла в третьем чтении.

Они ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и призваны защитить розничных инвесторов от рисков. Вступят в силу новые правила с 1 апреля 2022 года.

Теперь этот законопроект должен пройти чтение в Совете Федерации. Он введёт в законодательство понятие «неквалифицированный инвестор» для новичков на бирже. Пока что такого критерия для игроков на фондовом рынке нет, но есть возможность получить статус квалифицированного инвестора. Он необходим для вложений в сложные структурные инструменты и ценные бумаги, которые не представлены на биржах РФ.

Для того чтобы им стать, нужно или иметь активы более чем на 6 млн рублей, или иметь высшее экономическое образование, или за год совершить сделки с ценными бумагами более чем на эту же сумму.

Исходя из нового подхода, требований для неквалифицированных инвесторов не будет, но инвестировать им придётся только в наиболее защищённые активы:

акции из котировальных списков бирж (наиболее ликвидные бумаги),

простые облигации российских эмитентов,

ОФЗ,

паи открытых и интервальных биржевых ПИФов,

ряд наиболее надёжных иностранных облигаций.

Доступны для них будут и иностранные бумаги, которые входят в индексы, определённые Центробанком. Предварительный список таких активов содержит 40 индексов, в число которых входят американские NASDAQ-100, S&P 500 и Dow, британский FTSE и другие.

Что касается брокеров, то они неоднократно критиковали планы регулятора относительно такого подхода. Идея запрета на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг иностранных компаний является чрезмерной и ненужной. Инициатива не только не защитит инвесторов от рисков, а приведёт к ещё большим рискам.

Дело в том, что в случае утверждения этой нормы в законопроекте начнётся переток инвесторов из российских финансовых компаний к иностранным брокерам, которые не подчиняются российскому законодательству, опасается руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова. Решать какие-либо спорные вопросы с иностранными компаниями нашим гражданам будет куда сложнее, соответственно, и риски возрастут.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за разлив топлива.