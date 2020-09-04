Авторынок РФ показал отрицательную динамику после резкого роста в июле

https://static.news.ru/photo/ee14241e-ef2a-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhouzhiyong/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Российский автомобильный рынок в августе 2020 года показал отрицательную динамику после резкого роста в июле 2020 года.

Отмечается, что в августе автодилеры продали 137 517 новых автомобилей. В августе 2019 года продажи были выше на 0,5%.

Как сообщил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер, в июле 2020 года российский авторынок показал восстановление, однако в августе признаки восстановления исчезли.

На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре, — привели слова Йорга Шрайбера на портале inforeactor.ru.

В августе лидером по продажам стали автомобили Lada.

Как писал NEWS.ru ранее, французская PSA Group предсказала падение авторынка в России на 20% по итогам 2020 года. Более крупные потери ожидаются в Европе — 25%. В Китае отрасль может просесть на 10%.