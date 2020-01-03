https://static.news.ru/photo/79c17938-2f16-11ea-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

«Белнефтехим» рассчитывает на поставку из России 650 тысяч тонн нефти в январе. Этот объём с учётом уже накопленных ресурсов, по словам зампредседателя концерна Владимира Сизова, позволит бесперебойно функционировать белорусским нефтеперерабатывающим заводам «Нафтан» и Мозырскому.

Для обеспечения надёжной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договорённость, что порядка 100–130 тысяч тонн нефти будет поставлено на первом этапе, — сказал Сизов.

Он добавил, что необходимые технические возможности есть. Сейчас идёт работа по подтверждению, что этот объём будет выкуплен у нефтяных компаний для поставки именно в Беларусь, пояснил зампред «Белнефтехима».

Ранее NEWS.ru писал, что возобновлена прокачка нефти из России на белорусские заводы.